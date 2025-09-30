Sheffield United-Southampton: diretta TV e streaming LIVE del match

Una partita che qualche anno fa significava Premier League. Ecco tutte le informazioni sulla sfida che questa sera si giocherà in Championship

La Championship torna in campo e tra le sfide in programma martedì 30 settembre c'è anche la partita tra Sheffield United e Southampton. Due squadre in cerca di ritorno alla gloria dopo aver passato le proprie ultime stagioni in Premier League.

Il momento delle due squadre

Il momento delle due squadre — La sfida tra Sheffield United e Southampton FC, in programma per martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:45 al Bramall Lane, si presenta come un confronto cruciale nel contesto della Championship. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento complicato: lo Sheffield United occupa l’ultima posizione in classifica (24ª), mentre il Southampton è attualmente al 19° posto.

Sotto la direzione tecnica di Chris Wilder, i padroni di casa hanno raccolto soltanto 3 punti nelle prime sette giornate, frutto di una singola vittoria e sei sconfitte, con un solo gol all’attivo e ben 13 incassati. I Saints, allenati da Will Still, hanno totalizzato 7 punti grazie a una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, ma fuori casa non sono ancora riusciti a vincere, avendo ottenuto solo due pareggi in trasferta.

Le recenti prestazioni indicano che entrambe le formazioni stanno cercando di ritrovare continuità. Lo Sheffield arriva a questo match dopo il successo contro l’Oxford United, mentre il Southampton ha strappato un punto nel pareggio contro il Middlesbrough FC. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre si è concluso con la vittoria del Southampton ai calci di rigore, dopo un pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari, segnale di un confronto molto equilibrato.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Southampton — SHEFFIELD UNITED (5-4-1): Cooper; Tanganga, McGuinness, Mee, Burrows; Hamer, Peck; Ogbene, O'Hare, Soumare; Campbell

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): McCarthy; Edwards, Wood, Quarshie, Manning; Jander, Charles; Fellows, Azaz, Armstrong; Stewart