Lo Sheffield United cerca continuità per chiudere al meglio la stagione, mentre il Wrexham ha bisogno di punti per rientrare nei playoff

Stefano Sorce 21 marzo - 00:11

Sheffield United-Wrexham non è una sfida da alta classifica, ma è una di quelle che può spostare equilibri. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 16:00, Bramall Lane mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma ancora aperti: lo Sheffield United cerca di dare un senso al proprio finale di stagione, mentre il Wrexham si gioca l’accesso ai playoff.

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Momento delle due squadre — Lo Sheffield United arriva da un periodo altalenante che ha frenato le ambizioni di rientrare nella corsa playoff. Con 50 punti e il quindicesimo posto, i Blades si trovano in una zona di classifica ambigua: troppo lontani per sognare davvero, ma abbastanza vicini per provare a migliorare la posizione. Il pareggio contro il Birmingham, ottenuto in inferiorità numerica, ha dato segnali di carattere, ma resta il problema della continuità. Le ultime tre partite senza vittorie raccontano di una squadra che fatica a fare il salto di qualità.

Il Wrexham, invece, continua a sorprendere. Dopo una scalata incredibile negli ultimi anni, i gallesi sono pienamente in corsa per i playoff con 60 punti conquistati.La sconfitta contro il Watford ha però rallentato la rincorsa, lasciando la squadra fuori dalla top six per differenza reti. Nonostante questo, il margine è minimo e tutto resta aperto. La squadra di Parkinson ha dimostrato solidità e organizzazione, ma deve ritrovare continuità nei risultati per non perdere terreno proprio nel momento decisivo.

Probabili formazioni di Sheffield United-Wrexham — Lo Sheffield United dovrà rinunciare a Seriki, squalificato, mentre restano fuori anche Cooper, McCallum e Phillips. Davies sarà confermato in porta, con Hoever pronto a partire titolare sulla fascia destra. Buone notizie invece per Hamer, che torna disponibile e può dare qualità sulla trequarti.

Il Wrexham deve fare i conti con diverse assenze importanti: fuori Cacace, Matty James, Sheaf e Kieffer Moore. In attacco spazio a soluzioni alternative, con Smith supportato da Broadhead e Windass.

Sheffield United (4-2-3-1): Davies; Hoever, Tanganga, Bindon, Burrows; Riedewald, Peck; Brooks, O'Hare, Hamer; Bamford.

Wrexham (3-4-3): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, O'Brien, Vyner, Thomason; Broadhead, Smith, Windass.

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