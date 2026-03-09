derbyderbyderby streaming Sheffield Wednesday-Watford, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 allo stadio Hillsborough Stadium si affrontano Sheffield Wednesday e Watford. Una gara che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica molto diverse. Scopri come seguire gratuitamente la partita, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Sheffield Wednesday-Watford in diretta TV e streaming gratis

Sheffield Wednesday-Watford sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Sheffield Wednesday-Watford sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Lo Sheffield Wednesday sta attraversando una stagione molto complicata ed è reduce da una lunga serie di sconfitte consecutive. Nell’ultimo turno è arrivato un altro ko sul campo del Derby County, con Jerry Yates autore dell’unica rete della squadra. Il Watford arriva invece con maggiore fiducia dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Bristol City. Gli Hornets hanno conquistato il successo grazie ai gol di Luca Kjerrumgaard e Jeremy Ngakia e proveranno a sfruttare il momento difficile degli avversari.

    I probabili quintetti di Sheffield Wednesday-Watford

    Lo Sheffield Wednesday dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, puntando sulla coppia offensiva formata da Jerry Yates e Jamal Lowe. Il Watford dovrebbe invece schierarsi con il 4-4-2. In avanti la coppia composta da Luca Kjerrumgaard ed Edo Kayembe sarà il principale riferimento offensivo, con il supporto degli esterni di centrocampo pronti ad accompagnare l’azione.

    Sheffield Wednesday (3-5-2): Charles; Otegbayo, Palmer, Iorfa; Fusire, McNeill, Heskey, Ingelsson, Adaramola; Yates, Lowe.

    Watford (4-4-2): Selvik; Ngakia, Abankwah, Goglichidze, Mfuni; Irankunda, Louza, Mendy, Chakvetadze; Kjerrumgaard, Kayembe.

