Dove vedere Sheffield Wednesday-Watford in diretta TV e streaming gratis

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 allo stadio Hillsborough Stadium si affrontano Sheffield Wednesday e Watford. Una gara che mette di fronte due squadre con situazioni di classifica molto diverse. Scopri come seguire gratuitamente la partita, continua a leggere l'articolo.
Il momento delle due squadre—
Lo Sheffield Wednesday sta attraversando una stagione molto complicata ed è reduce da una lunga serie di sconfitte consecutive. Nell’ultimo turno è arrivato un altro ko sul campo del Derby County, con Jerry Yates autore dell’unica rete della squadra. Il Watford arriva invece con maggiore fiducia dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Bristol City. Gli Hornets hanno conquistato il successo grazie ai gol di Luca Kjerrumgaard e Jeremy Ngakia e proveranno a sfruttare il momento difficile degli avversari.
I probabili quintetti di Sheffield Wednesday-Watford—
Lo Sheffield Wednesday dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, puntando sulla coppia offensiva formata da Jerry Yates e Jamal Lowe. Il Watford dovrebbe invece schierarsi con il 4-4-2. In avanti la coppia composta da Luca Kjerrumgaard ed Edo Kayembe sarà il principale riferimento offensivo, con il supporto degli esterni di centrocampo pronti ad accompagnare l’azione.
Sheffield Wednesday (3-5-2): Charles; Otegbayo, Palmer, Iorfa; Fusire, McNeill, Heskey, Ingelsson, Adaramola; Yates, Lowe.
Watford (4-4-2): Selvik; Ngakia, Abankwah, Goglichidze, Mfuni; Irankunda, Louza, Mendy, Chakvetadze; Kjerrumgaard, Kayembe.
