Sheffield-Wrexham: lo streaming gratis del match

Sheffield Wednesday–Wrexham è una sfida che mette a confronto due realtà completamente diverse. I padroni di casa vivono una stagione segnata da difficoltà sportive e societarie

Stefano Sorce 31 gennaio - 01:07

Il campionato di Championship propone sabato 31 gennaio 2026 la sfida tra Sheffield-Wrexham, in programma alle ore 16:00 a Hillsborough. Un confronto che vede incrociarsi due squadre agli antipodi della classifica: i padroni di casa alle prese con una stagione drammatica, gli ospiti invece pienamente inseriti nella corsa playoff.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento delle due squadre — Lo Sheffield Wednesday vive una delle stagioni più difficili della propria storia recente. La penalizzazione complessiva di 18 punti e le difficoltà societarie hanno inciso pesantemente sul rendimento, con gli Owls fermi a -7 punti e reduci da una lunga serie di sconfitte. La squadra fatica enormemente in fase offensiva, non trovando la via del gol da diverse settimane, e subisce con regolarità la pressione degli avversari. L’obiettivo minimo resta quello di ritrovare dignità e interrompere la striscia negativa, anche davanti al proprio pubblico.

Il Wrexham, al contrario, continua a sorprendere. Alla prima stagione in Championship dopo una scalata impressionante dalle serie minori, i gallesi occupano stabilmente la zona playoff. Il rendimento esterno è uno dei punti di forza, così come la capacità di restare in partita fino all’ultimo minuto, come dimostrato dalla recente vittoria in rimonta contro il QPR. La classifica resta corta e ogni punto è fondamentale per difendere il sesto posto.

Le probabili formazioni di Sheffield-Wrexham — Lo Sheffield Wednesday dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, affidandosi a Cooper in porta. La difesa sarà composta da Palmer, Otegbayo, McGhee e Johnson. In mediana spazio a Heskey e Ingelsson, mentre sulla trequarti agiranno Redmond, Cadamarteri e McNeill, a supporto di Lowe.

Il Wrexham dovrebbe rispondere con un 3-4-3. Tra i pali Okonkwo, difesa a tre con Hyam, Scarr e Doyle. Sugli esterni Kabore e Thomason, con Sheaf e Rathbone in mezzo al campo. In attacco Windass, Moore e Broadhead.

Sheffield Wednesday (4-2-3-1): Cooper; Palmer, Otegbayo, McGhee, Johnson; Heskey, Ingelsson; Redmond, Cadamarteri, McNeill; Lowe

Wrexham (3-4-3): Okonkwo; Hyam, Scarr, Doyle; Kabore, Sheaf, Rathbone, Thomason; Windass, Moore, Broadhead.

