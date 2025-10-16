Shelbourne-Sligo Rovers in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Shelbourne–Sligo Rovers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come seguire la sfida di Premier Division irlandese, con le probabili formazioni e lo stato di forma delle due squadre

Stefano Sorce 16 ottobre - 21:55

Venerdì 17 ottobre 2025, alle 20:45, lo Tolka Park ospita la sfida tra Shelbourne e Sligo Rovers, valida per la trentaduesima giornata della Premier Division irlandese. Una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi. Guarda ora Shelbourne-Sligo Rovers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Shelbourne-Sligo Rovers in diretta TV e streaming gratis — La partita sarà visibile gratuitamente in streaming su Bet365 per tutti gli utenti registrati.



Come arrivano le due squadre alla gara — La formazione di Damien Duff sta attraversando un ottimo momento di forma. Con sei vittorie e due pareggi nelle ultime dieci partite, lo Shelbourne si conferma una delle squadre più solide della Premier Division. Il suo punto di forza è una difesa estremamente compatta, capace di subire appena 0,8 gol di media a partita. Dopo il successo per 2-1 contro il Cork City, i “Reds” vogliono confermarsi anche davanti ai propri tifosi. Il gioco si basa sul controllo del possesso e su un pressing organizzato, caratteristiche che li rendono difficili da affrontare, specialmente al Tolka Park.

La squadra di John Russell mostra un rendimento altalenante: quattro vittorie e quattro sconfitte nelle ultime dieci gare fotografano perfettamente la loro incostanza. L’ultima uscita, persa 1-0 contro il Derry City, ha interrotto una mini-serie positiva di due successi consecutivi. I “Bit o’ Red” prediligono un gioco di contropiede, sfruttando la velocità sugli esterni, ma le difficoltà difensive e la poca efficacia sotto porta hanno spesso penalizzato la squadra. In trasferta, inoltre, i risultati non sono stati convincenti, con appena una vittoria nelle ultime cinque gare.

Le probabili formazioni di Shelbourne-Sligo Rovers — Damien Duff dovrebbe schierare Speel tra i pali; in difesa Mbeng e Barrett sulle fasce, con Ledwidge e Norris centrali. A centrocampo McInroy, da seguire per la potenza di tiro nel calcio, e Lunney, con Henry-Francis a supporto. Sulla trequarti Coote e Odubeko, pronti a servire Wood, unica punta letale in profondità.

Per gli ospiti ci dovrebbero essere: Sargeant tra i pali; difesa composta da Agbaje, McElroy, McClean e Stewart. In mezzo al campo Quirk, McManus, da seguire attentamente, e O’Kane. In avanti Hakiki, Fitzgerald e Elding, pronti a sfruttare le ripartenze.

Shelbourne (4-2-3-1): Speel, Mbeng, Barrett, Ledwidge, Norris, McInroy, Lunney, Henry-Francis, Coote, Odubeko, Wood. Allenatore: Damien Duff.

Sligo Rovers (4-3-3): Sargeant, Agbaje, McElroy, McClean, Stewart, Quirk, McManus, O’Kane, Hakiki, Fitzgerald, Elding. Allenatore: John Russell.