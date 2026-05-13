Ma avete presente quelle partite svizzere che uno pensa: “Eh vabbè, sarà una roba tranquilla…”? E invece no! Perché poi accendi la tv e trovi stadi in mezzo alle montagne, squadre che corrono come forsennate e partite che sembrano uscite da una playlist anni ’90 remixata da un dj impazzito! Giovedì 14 maggio 2026, alle 16:30, Sion e Lugano si affrontano allo Stade Tourbillon in una gara che sa tantissimo di spareggio europeo anticipato. E attenzione al Sion, perché questi qui stanno andando fortissimo! Cinque vittorie consecutive, entusiasmo alle stelle, pubblico caldo e una squadra che adesso gioca con quella leggerezza pericolosissima di chi ha capito di poter fare qualcosa di grande. Dall’altra parte però arriva il Lugano, che magari perde una partita e subito tutti a dire “eh sono in calo”… ma poi vai a vedere e scopri che fuori casa continuano a vincere e a restare dentro ogni partita come una squadra esperta, tosta, fastidiosa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SION-LUGANO CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Sion-Lugano in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento del Sion

La squadra di Tholot vive probabilmente il miglior periodo della propria stagione. Il Sion arriva da cinque successi consecutivi e sembra aver trovato finalmente equilibrio tra qualità offensiva e solidità difensiva. I numeri recenti raccontano una squadra che segna con continuità ma soprattutto concede pochissimo. La crescita di giocatori come Chouaref e Boteli ha dato ulteriore imprevedibilità alla fase offensiva. Davanti al proprio pubblico il Sion proverà subito a imporre ritmo e intensità.

Il momento del Lugano

Il Lugano resta invece una delle squadre più organizzate della Super League. Nonostante il ko contro il San Gallo, gli uomini di Croci-Torti continuano ad avere una struttura tattica molto riconoscibile. La squadra ticinese sa controllare il possesso e abbassare i ritmi quando serve, ma può diventare molto pericolosa anche nelle transizioni rapide. Occhi soprattutto a Renato Steffen, uomo chiave offensivo di questo finale di stagione.

Probabili formazioni di Sion-Lugano

Il Sion dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Chouaref e Lukembila pronti ad accendere la trequarti alle spalle di Nivokazi.

Il Lugano invece dovrebbe confermare il proprio 3-4-2-1 cercando densità centrale e qualità tecnica tra le linee con Bottani e Bislimi.

Sion (4-2-3-1): Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Lukembila, Chouaref; Nivokazi.

Lugano (3-4-2-1): Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Grgic, Mahmoud, Cimignani; Bottani, Bislimi; Behrens.

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