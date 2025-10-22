In Serie C per il girone C sabato 25 ottobre alle ore 17:30 andrà in scena la sfida tra Siracusa e Casarano. Una partita che sulla carta vede gli ospiti favoriti ma nulla è scontato. I padroni di casa puntano alla salvezza e servirà fare punti nel fortino di casa. Scopri dove vedere Siracusa-Casarano in diretta streaming gratis su Bet365.
STREAMING
Siracusa-Casarano, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta
Gli ospiti, ovvero il Casarano, si presentano come una delle sorprese più interessanti di questo campionato, occupando attualmente la quarta posizione in classifica con 18 punti conquistati. Situazione diametralmente opposta per l’US Siracusa, che attraversa un momento particolarmente difficile. La squadra si trova infatti al ventesimo posto con appena 3 punti, frutto di una sola vittoria e ben nove sconfitte.
Dove vedere Siracusa-Casarano in diretta TV e streaming live—
La sfida tra Siracusa e Casarano, in programma venerdì 25 ottobre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match. E' sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Siracusa-Casarano in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Siracusa-Casarano in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA