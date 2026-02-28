Siracusa-Casertana: probabili formazioni e streaming live

Siracusa-Casertana, in programma domenica 1 marzo 2026 alle 12:30, mette di fronte una squadra in piena lotta salvezza e una in zona playoff

Stefano Sorce 28 febbraio - 17:39

Domenica 1 marzo 2026, alle 12:30, allo stadio Nicola De Simone va in scena una sfida che pesa tantissimo, soprattutto per i padroni di casa, Siracusa-Casertana. Il Siracusa, dopo la penalizzazione che lo ha fatto scivolare all’ultimo posto con 19 punti, è chiamato a una reazione immediata per restare agganciato almeno alla zona playout. La Casertana, quinta in classifica con 46 punti, vuole invece consolidare la propria posizione playoff e continuare a guardare verso l’alto.

Dove vedere Siracusa-Casertana in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il momento degli azzurri è complicato. La sconfitta contro il Sorrento ha allungato la striscia senza vittorie, che dura ormai da quasi due mesi. Alla pressione della classifica si aggiunge l’assenza in panchina di Marco Turati, squalificato: al suo posto guiderà la squadra Fernando Spinelli. La notizia positiva è il rientro di Valente, elemento chiave per dare profondità e qualità sulla corsia mancina. In difesa possibile adattamento di Puzone a sinistra, con Zanini sul lato opposto. In avanti Arditi dovrebbe agire da punta centrale, supportato da uno tra Riccardi e Frisenna. Il Siracusa non può più permettersi calcoli: serve una prestazione concreta, intensa e lucida.

La Casertana si presenta al De Simone con un umore completamente diverso. Il successo per 2-1 contro il Picerno ha confermato solidità e ambizioni di alta classifica. La squadra di Coppitelli punta a dare continuità anche lontano da casa. Il 4-3-3 resta il sistema di riferimento: Bentivegna, Casarotto e Kallon comporranno con ogni probabilità il tridente offensivo, chiamato a mettere sotto pressione una difesa siracusana che nelle ultime uscite ha mostrato diverse fragilità. In mezzo al campo Girelli sarà il regista, mentre in difesa spazio al tandem Kontek–Proia.

Probabili formazioni di Siracusa-Casertana — Siracusa: Farroni; Zanini, Pacciardi, Marafini, Puzone; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Riccardi, Valente; Arditi.

Casertana: De Lucia; Oukhadda, Proia, Kontek, Llano; Toscano, Girelli, Pezzella; Bentivegna, Casarotto, Kallon.

