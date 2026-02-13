derbyderbyderby streaming Siracusa-Catania, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Allo Stadio Nicola De Simone va in scena uno dei derby più sentiti del Girone C: Siracusa Calcio contro Catania FC, sabato 14 febbraio alle 17:30. Una sfida carica di tensione e significato, anche se le due squadre vivono momenti molto diversi in classifica.

Hai tre possibilità per vedere Siracusa-Catania in streaming gratis

Sisal

GOLDBET

LOTTOMATICA

Dove vedere Siracusa-Catania in diretta TV e streaming gratis

Siracusa-Catania sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Siracusa-Catania sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Catania è in piena corsa per un posto diretto in Serie B, anche se il Benevento mantiene un margine importante. I rossoblù arrivano però da due gare senza vittoria - sconfitta contro il Sorrento e pareggio con l’Audace Cerignola - e hanno bisogno di ritrovare continuità per non perdere terreno.

    Il Siracusa, invece, sta attraversando uno dei periodi più difficili del campionato. Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un solo pareggio - contro il Potenza - hanno complicato la situazione. Il fattore campo e l’orgoglio potrebbero però rappresentare un’arma in più in una gara dal forte valore emotivo.

    Le probabili formazioni di Siracusa-Catania

    Per quest'attesissima sfida il Siracusa si presenta in campo con un 4-2-3-1. In attacco ci sarà Contini, supportato da un tridente composto da Di Paolo, Riccardi e Arditi. Il Catania risponde con una difesa a tre ed un'unica punta, Forte, coadiuvato dal duo Jimenez-D'Ausilio.

    SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Capomaggio, Marafini, Iob; Candiano, Gudelevicius; Di Paolo, Riccardi, Arditi; Contini. All. Turati

    CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte. All. Toscano.

