Dove vedere Siracusa-Catania in diretta TV e streaming gratis

Allo Stadio Nicola De Simone va in scena uno dei derby più sentiti del Girone C: Siracusa Calcio contro Catania FC, sabato 14 febbraio alle 17:30. Una sfida carica di tensione e significato, anche se le due squadre vivono momenti molto diversi in classifica.
Il momento delle due squadre—
Il Catania è in piena corsa per un posto diretto in Serie B, anche se il Benevento mantiene un margine importante. I rossoblù arrivano però da due gare senza vittoria - sconfitta contro il Sorrento e pareggio con l’Audace Cerignola - e hanno bisogno di ritrovare continuità per non perdere terreno.
Il Siracusa, invece, sta attraversando uno dei periodi più difficili del campionato. Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un solo pareggio - contro il Potenza - hanno complicato la situazione. Il fattore campo e l’orgoglio potrebbero però rappresentare un’arma in più in una gara dal forte valore emotivo.
Le probabili formazioni di Siracusa-Catania—
Per quest'attesissima sfida il Siracusa si presenta in campo con un 4-2-3-1. In attacco ci sarà Contini, supportato da un tridente composto da Di Paolo, Riccardi e Arditi. Il Catania risponde con una difesa a tre ed un'unica punta, Forte, coadiuvato dal duo Jimenez-D'Ausilio.
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Capomaggio, Marafini, Iob; Candiano, Gudelevicius; Di Paolo, Riccardi, Arditi; Contini. All. Turati
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte. All. Toscano.
