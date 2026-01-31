derbyderbyderby streaming Siracusa-Crotone, dove vederla in streaming gratis: la diretta tv live

Il Girone C di Serie C mette in calendario domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Siracusa e Crotone, un confronto che vede le due squadre partire da posizioni di classifica molto diverse. Il Siracusa è diciottesimo (terzultimo) con 21 punti, in piena zona calda, mentre il Crotone occupa il sesto posto a quota 34, in corsa per un piazzamento playoff.

Hai tre possibilità per guardare Siracusa-Crotone in streaming gratis:

Dove vedere Siracusa-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita Siracusa-Crotone è visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire lo streaming è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione live senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche e dati aggiornati in tempo reale durante il match.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo ed effettuare una scommessa

  • CercareSiracusa-Crotone nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Siracusa, terzultimo con 21 punti, affronta la gara con l’urgenza di muovere la classifica per restare agganciato alla zona salvezza. La squadra di Marco Turati punta sull’organizzazione e sull’intensità, cercando di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario di livello superiore.

    Il Crotone, sesto a quota 34, vive invece una fase positiva del campionato e guarda con ambizione alla zona playoff. Il gruppo allenato da Emilio Longo ha mostrato equilibrio e solidità, qualità che lo rendono una delle formazioni più temibili del girone anche lontano da casa.

    Le probabili formazioni di Siracusa-Crotone

    —  

    Il Siracusa dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1, modulo prudente che garantisce copertura difensiva e densità in mezzo al campo. Il Crotone risponde con il 4-4-2, assetto collaudato che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla pericolosità delle due punte.

    Siracusa (4-1-4-1): Farroni, Iob, Pacciardi, Sapola, Puzone, Candiano, Valente, Limonelli, Gudelevicius, Parigini, Contini. Allenatore: Marco Turati

    Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo

