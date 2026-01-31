Il Girone C di Serie C mette in calendario domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Siracusa e Crotone, un confronto che vede le due squadre partire da posizioni di classifica molto diverse. Il Siracusa è diciottesimo (terzultimo) con 21 punti, in piena zona calda, mentre il Crotone occupa il sesto posto a quota 34, in corsa per un piazzamento playoff.
La partita Siracusa-Crotone è visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
Il Siracusa, terzultimo con 21 punti, affronta la gara con l’urgenza di muovere la classifica per restare agganciato alla zona salvezza. La squadra di Marco Turati punta sull’organizzazione e sull’intensità, cercando di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario di livello superiore.
Il Crotone, sesto a quota 34, vive invece una fase positiva del campionato e guarda con ambizione alla zona playoff. Il gruppo allenato da Emilio Longo ha mostrato equilibrio e solidità, qualità che lo rendono una delle formazioni più temibili del girone anche lontano da casa.
Le probabili formazioni di Siracusa-Crotone—
Il Siracusa dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1, modulo prudente che garantisce copertura difensiva e densità in mezzo al campo. Il Crotone risponde con il 4-4-2, assetto collaudato che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla pericolosità delle due punte.
Siracusa (4-1-4-1): Farroni, Iob, Pacciardi, Sapola, Puzone, Candiano, Valente, Limonelli, Gudelevicius, Parigini, Contini. Allenatore: Marco Turati
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
