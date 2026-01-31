Il Girone C di Serie C mette in calendario domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Siracusa e Crotone , un confronto che vede le due squadre partire da posizioni di classifica molto diverse. Il Siracusa è diciottesimo (terzultimo) con 21 punti , in piena zona calda, mentre il Crotone occupa il sesto posto a quota 34 , in corsa per un piazzamento playoff.

Dove vedere Siracusa-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Siracusa-Crotone è visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire lo streaming è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione live senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche e dati aggiornati in tempo reale durante il match.