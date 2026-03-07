Dove vedere Siracusa-Giugliano in diretta TV e streaming gratis

Match decisivo per la bassa classifica del Gruppo C di Serie C. Domenica 8 marzo scenderanno in campo Siracusa e Giugliano alle 14:30. Scopri dove seguire l'avvincente match gratuitamente e continua a leggere l'articolo.
Siracusa-Giugliano
Siracusa-Giugliano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Per quanto entrambe le squadre occupino i gradini più bassi della classifica, i risultati con cui le due formazioni si presentano al match sono convincenti. Il Giugliano, infatti, arrivato alla trentesima giornata di campionato conta 28 punti. Nelle ultime due sfide ha raccolto un pareggio ed una vittoria, che potranno servire anche al morale della squadra di Di Napoli per affrontare il momento nevralgico della stagione.
Dal canto suo il Siracusa è ultimo in classifica, ma anche il suo trend di risultati è più positivo rispetto al normale andamento della stagione. La squadra siciliana ha infatti vinto la penultima sfida contro la Casertana a seguito di una grande prova di forza, ed ha pareggiato il 5 marzo contro il Casarano.
I probabili quintetti di Siracusa-Giugliano—
Il Siracusa si presenta alla sfida con un 4-2-3-1, modulo per cavalcare l'entusiasmo delle ultime sfide e provare ad inanellare altri punti. Gli ospiti, allenati da Di Napoli, scenderanno invece in campo con un 3-5-2 con Prado e Volpe riferimenti offensivi.
Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Pacciardi, Marafini, Iob; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Riccardi, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.
Giugliano (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D'Avino; Marchisano, Zammarini, Cester, De Rosa, D'Agostino; Isaac-Prado, Volpe. Allenatore: Di Napoli.
