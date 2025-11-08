derbyderbyderby streaming Siracusa-Latina streaming gratis: dove vedere la partita in diretta tv live

Siracusa-Latina streaming gratis: dove vedere la partita in diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Siracusa-Latina: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365
Nel girone C di Serie C va in scena una sfida delicata in zona bassa di classifica: Siracusa e Latina si affrontano domenica 9 novembre alle ore 14:30 in un match fondamentale per ritrovare fiducia e punti pesanti. Vuoi assistere all’incontro? Puoi guardare gratuitamente Siracusa-Latina in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Siracusa-Latina in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: è sufficiente aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e accedere al palinsesto live. Oltre a Siracusa-Latina, potrai seguire tante altre partite con dati e statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è  sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al tuo conto Bet365

  • Mantenere un saldo attivo o effettuare una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Siracusa-Latina” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Siracusa, ultimo in classifica con 6 punti, attraversa un periodo difficile ma vuole ripartire davanti al proprio pubblico per risalire la graduatoria. La squadra di Marco Turati deve ritrovare compattezza difensiva e concretezza sotto porta per invertire la rotta.

    Il Latina, tredicesimo con 14 punti, cerca invece continuità dopo alcune prestazioni altalenanti. Il tecnico Alessandro Bruno punta su equilibrio e solidità per tornare a casa con un risultato positivo e consolidare la posizione di metà classifica.

    Le probabili formazioni di Siracusa-Latina

    Solita difesa a quattro compatta con due mediani a schermo, più l'unica punta supportata dai tre trequartisti per i padroni di casa. Modulo con tre difensori invece per gli ospiti che puntano ad allargare il gioco in fase di possesso palla e ad abbassare il baricentro in fase di non possesso.

    Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Guadagni, Contini, Valenti, Capanni. Allenatore: Marco Turati

    Latina (3-5-2): Mastrantonio, Calabrese, Parodi, Marenco, Ercolano, Porro, Riccardi, Hergheligiu, Ciko, Parigi, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno

    Non perdere l’occasione di seguire Siracusa-Latina in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Siracusa-Latina in streaming live gratis su Bet365.

