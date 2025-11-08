Nel girone C di Serie C va in scena una sfida delicata in zona bassa di classifica: Siracusa e Latina si affrontano domenica 9 novembre alle ore 14:30 in un match fondamentale per ritrovare fiducia e punti pesanti. Vuoi assistere all’incontro? Puoi guardare gratuitamente Siracusa-Latina in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365: è sufficiente aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e accedere al palinsesto live. Oltre a Siracusa-Latina, potrai seguire tante altre partite con dati e statistiche aggiornate in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Siracusa, ultimo in classifica con 6 punti, attraversa un periodo difficile ma vuole ripartire davanti al proprio pubblico per risalire la graduatoria. La squadra di Marco Turati deve ritrovare compattezza difensiva e concretezza sotto porta per invertire la rotta.
Il Latina, tredicesimo con 14 punti, cerca invece continuità dopo alcune prestazioni altalenanti. Il tecnico Alessandro Bruno punta su equilibrio e solidità per tornare a casa con un risultato positivo e consolidare la posizione di metà classifica.
Le probabili formazioni di Siracusa-Latina—
Solita difesa a quattro compatta con due mediani a schermo, più l'unica punta supportata dai tre trequartisti per i padroni di casa. Modulo con tre difensori invece per gli ospiti che puntano ad allargare il gioco in fase di possesso palla e ad abbassare il baricentro in fase di non possesso.
Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Guadagni, Contini, Valenti, Capanni. Allenatore: Marco Turati
Latina (3-5-2): Mastrantonio, Calabrese, Parodi, Marenco, Ercolano, Porro, Riccardi, Hergheligiu, Ciko, Parigi, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno
