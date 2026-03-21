Non perdere Siracusa-Picerno: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 marzo - 20:30

Domenica 22 marzo, alle 14:30, scendono in campo Siracusa e Picerno allo Stadio Nicola De Simone. Il match, valido per la trentatreesima giornata di Serie C, è uno dei più avvincenti e intensi che ci propone il calendario del Gruppo C, dato che sono due squadre invischiate nella lotta salvezza. Scopri come seguire la partita e continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Siracusa-Picerno in streaming gratis

Dove vedere Siracusa-Picerno in diretta TV e streaming gratis — Siracusa-Picerno sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Siracusa si presente alla sfida come la penultima della classe nel Gruppo C di Serie C. In 32 partite ha raccolto soltanto otto vittorie e colleziona al momento 24 punti. Nelle ultime cinque partite ha vinto due partite, provando così ad uscire dalla zona retrocessione. Alla sfida di domani però la compagine siciliana ci arriva con una sconfitta sotto i colpi del Latina, che ha vinto la settimana scorsa 2-1. Il Picerno invece tra le squadre in lotta per non retrocedere è quella che vede tutti dall'alto, dato che ha in classifica 32 punti e dista un solo punto dal Sorrento quindicesimo. Gli ospiti, però, a differenza della squadra di casa, non hanno vinto nessuna delle ultime cinque giornate, ottenendo in totale soltanto tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte.

Le probabili formazioni di Siracusa-Picerno — La formazione di casa si presenta con un 4-2-3.1, modulo che prevede un tridente offensivo alle spalle di un unico riferimento, che sarà Arditi. La formazione di De Luca invece scende in campo con un 4-3-3, in cui la batteria di attaccanti sarà composta da Kanoute, Abreu e Esposito.

Siracusa (4-2-3-1) Farroni; Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. All. Turati

Picerno (4-3-3) Marcone; Salvo, Bassoli, Bellodi, Rillo; Baldassin, Bianchi, Pugliese; Kanoute, Abreu, Esposito. All. De Luca