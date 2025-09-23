Siracusa-Potenza: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Siracusa-Potenza, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre - 19:14

Il De Simone sarà il teatro che ospiterà Siracusa-Potenza, sfida valida per il 6° turno di campionato di Serie C (Girone C). La compagine siciliana, neopromossa e padrona di casa, è attualmente ultima in classifica con zero punti all'attivo (cinque sconfitte in altrettante partite) e va a caccia del primo successo della stagione. Ospiti con otto punti all'attivo e in cerca di una vittoria che gli permetterebbe di restare in zona play-off.

Siracusa-Potenza: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis — SIRACUSA POTENZA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Siracusa-Potenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Siracusa-Potenza in diretta streaming. La partita, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Siracusa — La squadra di Marco Turati vive un momento complicato: cinque sconfitte su cinque gare e ultimo posto a quota zero. L’ultimo ko, arrivato nel finale a Crotone, ha evidenziato le difficoltà difensive soprattutto nei secondi tempi (9 gol subiti sugli 11 totali). Nonostante ciò, gli azzurri non vogliono mollare: il tecnico si affida ancora al 4-2-3-1, con Capanni riferimento offensivo e l’energia di Gudelevicius in mezzo al campo per provare a invertire la rotta.

Qui Potenza — Situazione ben diversa per gli uomini di De Giorgio, che occupano il settimo posto e sono in piena corsa playoff. I rossoblù arrivano galvanizzati dal successo nel derby col Picerno e da un pari spettacolare col Crotone (3-3). Con un attacco prolifico (10 reti fatte) ma una difesa ancora rivedibile (8 subite), il Potenza rappresenta un avversario ostico. Il 4-3-3 rimane il marchio di fabbrica, con D’Auria, Petrungaro e Anatriello pronti a creare scompiglio nella retroguardia siracusana.

Siracusa-Potenza, probabili formazioni — SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Pacciardi, Bonacchi, Iob; Candiano, Gudelevicius; Limonelli, Contini, Valente; Capanni. Allenatore: Marco Turati

POTENZA (4-3-3): Alastra; Adjapong, Riggio, Camigliano, Balzano; Castorani, Felippe, Erradi; Petrungaro, Anatriello, D’Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio