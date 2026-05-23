Domenica 24 maggio alle ore 14:00, sotto un cielo che sembra promettere energie intense e vibrazioni imprevedibili, Sirius e GAIS si ritroveranno uno contro l’altro allo Studenternas IP. Per chi ama l’astrologia, certe partite sembrano quasi scritte nelle stelle: da una parte un Sirius dominante, luminoso e travolgente come un segno di fuoco nel suo momento migliore; dall’altra un GAIS più enigmatico, capace di alternare caos e intuizioni improvvise come quei pianeti che cambiano improvvisamente traiettoria. Sarà una sfida dove entusiasmo, energia mentale e tensione emotiva potrebbero pesare tanto quanto la tattica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SIRIUS-GAIS CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Sirius si presenta all’appuntamento da leader dell’Allsvenskan con 22 punti conquistati in otto partite. La squadra ha impressionato soprattutto per continuità e qualità offensiva, restando ancora imbattuta in campionato. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria spettacolare sul campo del Djurgarden, battuto 3-2 grazie alle reti di Lindberg, Ure e Jönsson. Il rendimento casalingo è uno dei punti di forza principali del club, capace di vincere le ultime quattro gare interne consecutive.

Il GAIS arriva invece con entusiasmo dopo il netto 2-0 rifilato all’Hammarby. Una prestazione pragmatica e concreta, costruita soprattutto su organizzazione difensiva e ripartenze efficaci. Nonostante una classifica meno brillante rispetto agli avversari, la formazione di Göteborg ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque quando riesce a giocare con intensità e ordine.

Probabili formazioni

Il Sirius dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 offensivo. Davanti a Celic agiranno Castegren, Soumah, Anker e Krusnell. In mezzo al campo spazio a Svensson e Lindberg, mentre sulla trequarti dovrebbero muoversi Jönsson, Heier e Bjerkebo alle spalle di Ure.

Il GAIS risponderà probabilmente con un 4-3-3 più equilibrato. Krasniqi sarà il portiere, con Wangberg, Agren, Cardaklija e De Brienne in difesa. In mediana spazio a Milovanovic, Fagerjord e Thorkelsson, mentre davanti agiranno Andersson, Salter e Niklasson.

Sirius (4-2-3-1): Celic; Castegren, Soumah, Anker, Krusnell; Svensson, Lindberg; Jönsson, Heier, Bjerkebo; Ure.

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Wangberg, Agren, Cardaklija, De Brienne; Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson; Andersson, Salter, Niklasson.

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