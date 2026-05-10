Gli astronomi la chiamano Sirio. È la stella più luminosa del cielo notturno, visibile anche quando tutto il resto sembra dissolversi nel buio. Per secoli i navigatori l’hanno seguita per non perdersi, gli antichi la guardavano come un segnale, quasi una promessa lasciata accesa sopra il mondo. Lunedì 11 maggio 2026, a Uppsala, quella stessa luce sembrerà scendere un po’ più vicino alla terra. Il Sirius entrerà allo Studenternas IP alle 19:00 con l’entusiasmo di una squadra che in questo momento brilla davvero, mentre l’Örgryte proverà a non farsi inghiottire da una serata che sulla carta appare complicatissima.

Nel nord della Svezia, a maggio, il cielo resta chiaro a lungo. Le sere sembrano non finire mai e il calcio assume qualcosa di romantico e malinconico insieme, quasi come se il tempo scorresse più lentamente. E dentro questa luce sospesa il Sirius sta costruendo un inizio di stagione bellissimo: gol, vittorie e quella sensazione rara di squadra che gioca senza paura. L’Örgryte invece arriva con il peso delle sconfitte addosso e una difesa che continua a lasciare troppo spazio agli avversari. Ma il calcio, un po’ come le stelle, ha sempre il vizio di sorprendere proprio quando pensi di aver già capito tutto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SIRIUS-ORGRYTE CLICCA SU BET365.

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Il momento del Sirius

Il Sirius sta vivendo un avvio di stagione sorprendente e spettacolare. Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate raccontano di una squadra aggressiva, offensiva e piena di fiducia. L’ultimo 3-2 contro il Kalmar ha confermato ancora una volta la capacità della squadra di creare tante occasioni e mantenere ritmi molto alti. Il vero punto di forza resta l’attacco: 17 gol segnati nelle prime sei gare rappresentano uno dei migliori dati dell’Allsvenskan. Anche davanti al proprio pubblico il Sirius ha mostrato qualità e personalità, trasformando spesso le partite in sfide molto aperte e spettacolari.

Il momento dell’Örgryte

L’Örgryte arriva invece da un pesante 4-0 subito contro il GAIS, risultato che ha evidenziato tutte le fragilità della squadra. Il problema principale resta la fase difensiva: troppi spazi concessi, troppi errori individuali e una costante difficoltà nel reggere la pressione degli avversari quando il ritmo aumenta. Fuori casa la squadra sembra soffrire ancora di più, soprattutto contro avversari tecnici e aggressivi come il Sirius.

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