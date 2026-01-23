Dove vedere Siviglia-Athletic Club in diretta TV e streaming gratis

derbyderbyderby streaming Siviglia-Athletic Club, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Scende in campo LaLiga. In occasione della ventunesima giornata del campionato spagnolo, ci sarà l'attesa sfida tra Siviglia e Athletic Club, due squadre che non lottano per vincere il campionato, divenuto ormai una questione a quattro, ma che competono per provare a strappare la qualificazione per le coppe europee il prossimo anno. La partita del Pizjuán andrà in scena il 24 gennaio alle 18:30. Scopri come seguire il match.

Siviglia-Athletic Club sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

    Le due squadre si presentano al match con risultati altalenanti, che infatti non hanno permesso di avanzare in classifica ma anzi di scivolare nella zona bassa del lato sinistro della classifica. Il Siviglia non vince da ben quattro partite ed i queste ha rimediato ben tre sconfitte. Al match contro l'Athletic si presenta, però, con un pareggio ottenuto contro l'Elche in trasferta. Dal canto suo l'Athletic occupa il decimo posto ma nelle ultime cinque giornate ha gli stessi risultati del club sivigliano: una sola vittoria, tre sconfitte ed un pareggio. La formazione di Valverde non vince dal 6 dicembre, giornata in cui ha sconfitto l'Atlético Madrid. Da quel giorno, non ha più vinto ed è ancora in cerca die primi tre punti del 2026.

    Le probabili formazioni di Siviglia-Athletic Club

    I padroni di casa scendono in campo con una folta difesa, un 5-3-2 con riferimenti offensivi Isaac Romero e Akor Adams. La formazione di Valverde risponde con un dinamico 4-2-3-1 per provare a scardinare la difesa di Almeyda. In attacco giocherà probabilmente Gómez, coadiuvato da Rego, Sancet e Navarro.

    Siviglia (5-3-2): Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Salas, Oso; Sow, Aguomé, Peque; Isaac Romero, Akor Adams. Allenatore: Matías Almeyda.

    Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Rego; Unai Gómez. Allenatore: Ernesto Valverde.

