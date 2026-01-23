Dove vedere Siviglia-Athletic Club in diretta TV e streaming gratis

Siviglia-Athletic Club sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro , si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

Le due squadre si presentano al match con risultati altalenanti, che infatti non hanno permesso di avanzare in classifica ma anzi di scivolare nella zona bassa del lato sinistro della classifica. Il Siviglia non vince da ben quattro partite ed i queste ha rimediato ben tre sconfitte. Al match contro l'Athletic si presenta, però, con un pareggio ottenuto contro l'Elche in trasferta. Dal canto suo l'Athletic occupa il decimo posto ma nelle ultime cinque giornate ha gli stessi risultati del club sivigliano: una sola vittoria, tre sconfitte ed un pareggio. La formazione di Valverde non vince dal 6 dicembre, giornata in cui ha sconfitto l'Atlético Madrid. Da quel giorno, non ha più vinto ed è ancora in cerca die primi tre punti del 2026.