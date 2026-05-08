Sabato 9 maggio 2026, alle 16:15, il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà pieno di tensione, sospiri e paura nascosta dietro facce che fingono sicurezza. Siviglia-Espanyol arrivano a questa sfida come due persone messe all’angolo dalla vita: una prova a rialzarsi con orgoglio, l’altra continua a tremare ogni volta che guarda la classifica. Il Siviglia almeno ha ritrovato un po’ di autostima grazie al colpo firmato Alexis Sánchez contro la Real Sociedad. L’Espanyol invece sembra una di quelle storie che all’inizio promettevano benissimo e poi si sono complicate in maniera disastrosa. E in uno stadio così, quando il pubblico sente la paura degli avversari, diventa tutto ancora più intenso. Rumore, pressione, adrenalina. Roba che ti fa battere forte il cuore prima ancora del calcio d’inizio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SIVIGLIA-ESPANYOL CLICCA SU BET365.

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Il momento del Siviglia

La squadra di Garcia Plaza vive ancora una stagione molto complicata, ma il successo contro la Real Sociedad potrebbe aver riacceso qualcosa a livello mentale. Il Sánchez-Pizjuán sarà fondamentale: il Siviglia sa che vincere significherebbe fare un passo enorme verso la salvezza e contemporaneamente trascinare l’Espanyol dentro una crisi ancora più pesante. Alexis Sánchez continua incredibilmente a essere decisivo anche a quasi 38 anni, mentre Maupay sembra aver trovato maggiore intesa con il cileno negli ultimi metri.

Il momento dell’Espanyol

L’Espanyol arriva a questa sfida nel peggior momento possibile. La squadra di Gonzalez non vince dal 22 dicembre e ha praticamente distrutto tutto ciò che di buono aveva costruito nella prima parte di stagione. La pressione è enorme, la fiducia bassissima e la classifica adesso inizia davvero a fare paura. I catalani continuano ad avere problemi offensivi e soprattutto sembrano perdere sicurezza appena gli avversari alzano intensità e aggressività. La trasferta di Siviglia rischia quindi di diventare uno snodo decisivo per il finale di stagione.

Probabili formazioni di Siviglia-Espanyol

Il Siviglia dovrebbe confermare il 4-4-2 con Alexis e Maupay davanti, coppia che ha deciso anche l’ultima gara contro la Real Sociedad. Sugli esterni Vargas ed Ejuke avranno il compito di allargare il gioco e creare superiorità, mentre Gudelj guiderà il centrocampo accanto ad Agoumé.

L’Espanyol dovrebbe invece affidarsi ancora al 4-2-3-1, cercando di proteggersi con maggiore equilibrio. Lozano ed Exposito dovranno reggere il peso del centrocampo, mentre Terrats e Sanchez avranno il compito di supportare Jean, favorito nel ruolo di punta centrale.

Siviglia (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Agoume, Gudelj, Ejuke; Alexis, Maupay.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Exposito, Lozano; Sanchez, Terrats, Dolan; Jean.

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