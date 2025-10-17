Il Siviglia ospiterà il Maiorca in una partita di Liga spagnola, in programma sabato 19 ottobre 2025. Dopo il roboante 4-1 inflitto al Barcellona di Flick, la squadra di Almeyda vuole continuare la striscia positiva contro un Maiorca in difficoltà. Guarda ora Siviglia-Maiorca GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La Liga in streaming live
Siviglia-Maiorca in diretta streaming gratis: dove vedere la partita
Dove vedere Siviglia-Maiorca in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida di Siviglia comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Siviglia-Maiorca in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Un’occasione perfetta per seguire gratuitamente la sfida della Liga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre alla gara—
Il Siviglia di Almeyda arriva alla sfida con grande fiducia dopo la spettacolare vittoria per 4-1 contro il Barcellona, grazie ai gol di Sanchez, Romero, Carmona e Adams. Il centrocampista Agoumè ha sottolineato l’umore positivo della squadra: “Le settimane sono sempre migliori quando vinciamo, continuiamo a lavorare sodo, sperando in altri trionfi come quello ottenuto l’altro giorno”. Il tecnico confermerà molto probabilmente il tridente Alexis–Romero–Vargas, sfruttando la compattezza difensiva e la fiducia della squadra.
Il Maiorca di Arrasate continua invece a vivere un periodo difficile. Con 5 punti in classifica, la squadra mostra scarsa continuità. L’ultima sconfitta per 2-1 contro l’Athletic Bilbao evidenzia problemi difensivi e difficoltà a consolidare le prestazioni. Il tecnico punta sui giocatori di esperienza Muriqi, Darder, Asano e Morlanes per cercare di risalire la classifica, ma la pressione sulla panchina è forte.
Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca
Qui Siviglia—
Per il Siviglia in porta ci sarà Vlachodimos, protetto dalla difesa a quattro composta da Carmona e Marcao al centro e dai terzini Azpilicueta e Suazo. A centrocampo agiranno Mendy, Agoumè e Sow, con Agoumè come perno del reparto: il mediano è a prova di pressing, con un miglior controllo di palla in corsa e protezione efficace, capace di recuperare palloni e impostare l’azione offensiva con grande precisione. Il tridente offensivo sarà composto da Alexis, Romero e Vargas, pronto a sfruttare gli spazi creati dal centrocampo e a mettere in difficoltà la difesa avversaria con velocità e tecnica.
Qui Maiorca—
Il portiere degli ospiti sarà Roman, con difesa a quattro composta da Maffeo, Valjent, Raillo e Mojica. A centrocampo agiranno Morlanes e Samu come schermo davanti alla difesa, mentre la linea creativa sarà composta da Asano, Darder e Torre, con Darder come giocatore chiave: capace di passaggi lunghi precisi e filtranti, è il regista della squadra e può dettare i tempi del gioco. In attacco spazio all’unica punta Muriqi, pronta a sfruttare ogni pallone giocato dai compagni.
Siviglia (4-3-3): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumè, Sow; Alexis, Romero, Vargas. Allenatore: Almeyda.
Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu; Asano, Darder, Torre; Muriqi. Allenatore: Arrasate.
Non perdere Siviglia-Maiorca IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Liga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA