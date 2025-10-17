Siviglia-Maiorca in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Qui Siviglia

Per il Siviglia in porta ci sarà Vlachodimos, protetto dalla difesa a quattro composta da Carmona e Marcao al centro e dai terzini Azpilicueta e Suazo. A centrocampo agiranno Mendy, Agoumè e Sow, con Agoumè come perno del reparto: il mediano è a prova di pressing, con un miglior controllo di palla in corsa e protezione efficace, capace di recuperare palloni e impostare l’azione offensiva con grande precisione. Il tridente offensivo sarà composto da Alexis, Romero e Vargas, pronto a sfruttare gli spazi creati dal centrocampo e a mettere in difficoltà la difesa avversaria con velocità e tecnica.