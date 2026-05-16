Dove vedere Siviglia-Real Madrid in diretta tv e streaming gratis

La penultima giornata de LaLiga propone una sfida dal peso enorme soprattutto per il Siviglia, che domenica 17 maggio ospiterà il Real Madrid allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Il calcio d’inizio è fissato alle 19:00 e, nonostante il campionato sembri ormai deciso nelle zone alte della classifica, la lotta salvezza continua a tenere con il fiato sospeso gran parte delle squadre coinvolte.

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Il momento delle due squadre

Il Siviglia ha vissuto una stagione estremamente complicata, caratterizzata da continui alti e bassi e da un rendimento troppo discontinuo per una squadra storicamente abituata a frequentare le zone nobili della classifica. Per lunghi tratti del campionato, la formazione andalusa ha seriamente rischiato di essere risucchiata nella lotta retrocessione, vivendo settimane molto delicate anche dal punto di vista ambientale. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa è cambiato. Il Siviglia è riuscito a trovare maggiore continuità nei risultati e alcune vittorie pesanti hanno restituito fiducia alla squadra e ai tifosi. Il vantaggio sulla zona retrocessione resta limitato, ma i recenti successi hanno permesso agli andalusi di affrontare questo finale di stagione con maggiore serenità rispetto a qualche settimana fa.

Il Real Madrid, invece, arriva alla sfida con poche motivazioni di classifica ma con l’obiettivo di salvare almeno parzialmente un’annata molto al di sotto delle aspettative. La squadra allenata da Álvaro Arbeloa ha chiuso la stagione senza trofei e il recente Clasico perso contro il Barcellona ha definitivamente spento le ultime speranze rimaste. Nonostante il momento complicato, i Blancos restano comunque una delle squadre più forti del campionato dal punto di vista tecnico e individuale. Proprio questa qualità rende il Real Madrid un avversario estremamente pericoloso anche in partite dove la pressione è minore.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Madrid

Il Siviglia ha l'obiettivo di archiviare la questione salvezza, nonostante contro il Real Madrid sia difficile. Per neutralizzare le offensive dei Blancos il Siviglia si schiera con il 4-4-2, con Adams e Maupay in attacco. La squadra di Arbeloa, dal canto suo, nonostante abbia già virtualmente terminato la sua stagione schiera i suoi uomini migliori.

Siviglia (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, K. Salas, G. Suazo; Vargas, Agoumé, Sow, Oso; Adams, Maupay. Allenatore: Garcia.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras; Mastantuono, Camavinga, Bellingham, B. Diaz; G. Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Arbeloa.

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