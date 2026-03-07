Lo streaming live
Siviglia-Vallecano: probabili formazioni e streaming gratis del match
La 27ª giornata di Liga propone uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla salvezza: Siviglia-Vallecano. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:30, allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia ospita il Rayo Vallecano in una partita che mette di fronte due squadre appaiate in classifica e determinate ad allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.
Dove vedere Siviglia-Vallecano in diretta tv e streaming
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Siviglia arriva alla sfida dopo il derby contro il Betis concluso con una spettacolare rimonta. Sotto di due gol, la squadra andalusa è riuscita a recuperare fino al 2-2 grazie alle reti di Sánchez e Romero, dimostrando carattere e capacità di reagire nei momenti difficili. Nelle ultime settimane la squadra allenata da Javi Martínez ha mostrato segnali di crescita, riuscendo spesso a rimettere in piedi partite che sembravano ormai compromesse. Con 30 punti in classifica, il Siviglia si trova però ancora in una posizione delicata e ha bisogno di continuità per evitare di essere risucchiato nella lotta salvezza.
Il Rayo Vallecano arriva invece con il morale alto dopo una settimana molto positiva. Prima il pareggio per 1-1 contro l’Athletic Bilbao, con gol di de Frutos, poi il netto 3-0 nel recupero contro l’Oviedo, partita decisa dalla doppietta sempre del numero 10, nato a Navares de Enmedio. Il successo ha permesso alla squadra di Vallecas di raggiungere proprio il Siviglia a quota 30 punti, rendendo questa sfida uno scontro diretto importantissimo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.
Probabili formazioni di Siviglia-Vallecano—
Il Siviglia dovrebbe schierarsi con il 5-4-1, con Vlachodimos tra i pali; difesa composta da Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas e Oso. A centrocampo spazio a Juanlu, Agoume, Sow e Alexis Sanchez, mentre Adams agirà come unica punta.
Il Rayo Vallecano dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Batalla in porta; linea difensiva formata da Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe e Chavarria. A centrocampo Lopez, Ciss e Diaz, mentre in attacco il tridente sarà composto da Akhomach, de Frutos e Garcia.
Siviglia (5-4-1): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Oso; Juanlu, Agoume, Sow, Alexis Sanchez; Adams.
Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Lopez, Ciss, Diaz; Akhomach, de Frutos, Garcia.
