Siviglia-Vallecano: probabili formazioni e streaming gratis del match

La partita tra Siviglia e Rayo Vallecano, valida per la 27ª giornata di Liga, si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:30

Stefano Sorce 7 marzo - 16:57

La 27ª giornata di Liga propone uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla salvezza: Siviglia-Vallecano. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:30, allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia ospita il Rayo Vallecano in una partita che mette di fronte due squadre appaiate in classifica e determinate ad allontanarsi definitivamente dalla zona rossa.

Dove vedere Siviglia-Vallecano in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Siviglia arriva alla sfida dopo il derby contro il Betis concluso con una spettacolare rimonta. Sotto di due gol, la squadra andalusa è riuscita a recuperare fino al 2-2 grazie alle reti di Sánchez e Romero, dimostrando carattere e capacità di reagire nei momenti difficili. Nelle ultime settimane la squadra allenata da Javi Martínez ha mostrato segnali di crescita, riuscendo spesso a rimettere in piedi partite che sembravano ormai compromesse. Con 30 punti in classifica, il Siviglia si trova però ancora in una posizione delicata e ha bisogno di continuità per evitare di essere risucchiato nella lotta salvezza.

Il Rayo Vallecano arriva invece con il morale alto dopo una settimana molto positiva. Prima il pareggio per 1-1 contro l’Athletic Bilbao, con gol di de Frutos, poi il netto 3-0 nel recupero contro l’Oviedo, partita decisa dalla doppietta sempre del numero 10, nato a Navares de Enmedio. Il successo ha permesso alla squadra di Vallecas di raggiungere proprio il Siviglia a quota 30 punti, rendendo questa sfida uno scontro diretto importantissimo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Probabili formazioni di Siviglia-Vallecano — Il Siviglia dovrebbe schierarsi con il 5-4-1, con Vlachodimos tra i pali; difesa composta da Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas e Oso. A centrocampo spazio a Juanlu, Agoume, Sow e Alexis Sanchez, mentre Adams agirà come unica punta.

Il Rayo Vallecano dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Batalla in porta; linea difensiva formata da Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe e Chavarria. A centrocampo Lopez, Ciss e Diaz, mentre in attacco il tridente sarà composto da Akhomach, de Frutos e Garcia.

Siviglia (5-4-1): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Oso; Juanlu, Agoume, Sow, Alexis Sanchez; Adams.

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Lopez, Ciss, Diaz; Akhomach, de Frutos, Garcia.

