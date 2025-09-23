La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Siviglia-Villarreal. Ti informiamo che con Bet365 puoi seguirla GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di Bet365.
LIGA
Siviglia-Villarreal: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Siviglia-Villareal in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a portare a casa un risultato positivo per rafforzare le rispettive posizioni in classifica. Il Siviglia attualmente occupa l’ottava piazza con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 9 gol segnati e 8 subiti.
Il Villarreal CF, invece, è terzo con 10 punti, ottenuti grazie a 3 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta, e può vantare un ottimo differenziale reti di 10 a 4.
Pur giocando tra le mura amiche, la formazione andalusa allenata da Matías Almeyda non è ancora riuscita a imporsi in casa in questa stagione, avendo collezionato un pareggio e una sconfitta. Dall’altra parte, la squadra di Marcelino non ha ancora trovato il successo in trasferta, con un bilancio simile: 1 pareggio e 1 sconfitta.
Nel loro ultimo confronto diretto, il Villarreal ha avuto la meglio con un convincente 4-2, un risultato che i tifosi del Submarino Amarillo sperano di rivedere anche in questa occasione.
Le probabili formazioni di Siviglia-Villarreal—
SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; J. Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé; A. Sanchez, Vargas, Ejuke; Romero. All.: Almeyda
VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. All.: Marcelino.
