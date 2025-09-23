Siviglia-Villarreal: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 18:26)

La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Siviglia-Villarreal. Ti informiamo che con Bet365 puoi seguirla GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di Bet365.

Dove vedere Siviglia-Villareal in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi seguire Siviglia-Villarreal in streaming live gratuito in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Siviglia-Villareal in diretta live.

Il momento delle due squadre — La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a portare a casa un risultato positivo per rafforzare le rispettive posizioni in classifica. Il Siviglia attualmente occupa l’ottava piazza con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un totale di 9 gol segnati e 8 subiti.

Il Villarreal CF, invece, è terzo con 10 punti, ottenuti grazie a 3 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta, e può vantare un ottimo differenziale reti di 10 a 4.

Pur giocando tra le mura amiche, la formazione andalusa allenata da Matías Almeyda non è ancora riuscita a imporsi in casa in questa stagione, avendo collezionato un pareggio e una sconfitta. Dall’altra parte, la squadra di Marcelino non ha ancora trovato il successo in trasferta, con un bilancio simile: 1 pareggio e 1 sconfitta.

Nel loro ultimo confronto diretto, il Villarreal ha avuto la meglio con un convincente 4-2, un risultato che i tifosi del Submarino Amarillo sperano di rivedere anche in questa occasione.

Le probabili formazioni di Siviglia-Villarreal — SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; J. Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé; A. Sanchez, Vargas, Ejuke; Romero. All.: Almeyda

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. All.: Marcelino.