Sixers-Kings: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Sixers-Kings: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 01:37)

Il match tra Sacramento Kings e Philadelphia 76ers si presenta come un incontro interessante, con due squadre in momenti di forma differenti. I Kings cercano di interrompere la lunga striscia negativa in trasferta, mentre i Sixers vogliono consolidare la loro posizione nella Eastern Conference e sfruttare l’occasione per accumulare fiducia e punti. La partita promette intensità e diversi duelli chiave, con giocatori in grado di fare la differenza sotto canestro e dalla lunga distanza.

Qui Sacramento Kings — I Sacramento Kings arrivano alla sfida con un periodo difficile, soprattutto lontano dal loro campo: zero vittorie nelle ultime dieci partite in trasferta e alcune sconfitte pesanti. Nonostante le difficoltà, giocatori come DeMar DeRozan, Zach LaVine e Domantas Sabonis continuano a garantire punti e leadership, ma la squadra deve migliorare la difesa e l’equilibrio generale per rimanere competitiva contro squadre di alto livello. Per i Kings, trovare continuità e limitare i cali nei momenti chiave sarà fondamentale per sperare in una sorpresa.

Qui Philadelphia Sixers — I Philadelphia 76ers, invece, arrivano con più fiducia grazie ai risultati recenti in casa e alle prestazioni di giocatori chiave come Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George. La squadra ha dimostrato di poter segnare in quantità e di controllare le fasi decisive delle partite, pur mostrando qualche passaggio a vuoto nelle ultime dieci partite. I Sixers punteranno sulla loro potenza offensiva e sulla solidità difensiva per imporre il ritmo della partita e approfittare dei problemi dei Kings in trasferta.

