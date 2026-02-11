Sixers-Knicks: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Sixers-Knicks in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:28)

Nella notte del 12 febbraio, la sfida tra Sixers e Knicks riscalda l'atmosfera con una partita che promette colpi spettacolari e un risultato non scontato.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Sixers-Knicks in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la NBA.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Sixers-Knicks nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — I New York Knicks faranno visita ai Philadelphia Sixers con l’urgenza di conquistare una vittoria prima della pausa per l’All-Star 2026.

La squadra di Mike Brown ha subito una sconfitta sorprendente contro gli Indiana Pacers dopo due overtime, e lo stesso destino è toccato ai Sixers, incapaci di avere la meglio su dei Blazers altalenanti.

Per i Knicks, il principale punto interrogativo riguarda O.G. Anunoby, che probabilmente verrà preservato fino alla ripresa della stagione. Sul fronte dei Sixers, invece, saranno da valutare fino all’ultimo Embiid, Dominick Barlow e l’ex Knickerbocker Quentin Grimes. Entrambi i team hanno bisogno di una vittoria prima della pausa dell’All-Star, che quest’anno si terrà a Los Angeles.

In teoria, i Knicks hanno mostrato un rendimento superiore, inclusa una serie di otto vittorie consecutive prima della pesante sconfitta subita sul campo dei Pacers. La squadra di Mike Brown ha già dimostrato di poter offrire prestazioni al top, così come prestazioni deludenti, nel corso dell’ultimo mese e mezzo di competizione.

Sarà quindi una sfida interessante, in cui entrambe le squadre cercheranno di chiudere il periodo pre-All-Star con un risultato positivo, bilanciando motivazione, condizione fisica e gestione dei giocatori chiave.