Sixers-Rockets: streaming e diretta live del match di NBA

I Philadelphia 76ers ospitano gli Houston Rockets giovedì 22 gennaio alle 01:00 italiane

Stefano Sorce 22 gennaio - 01:05

Alla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia va in scena un confronto di alto livello della regular season NBA. Philadelphia Sixers-Rockets si affrontano venerdì 23 gennaio alle ore 01:00 italiane, in una sfida che mette di fronte due squadre in piena corsa playoff. I padroni di casa cercano continuità, mentre Houston arriva con una striscia di tre vittorie consecutive e grande fiducia.

Hai tre possibilità per seguire Sixers-Rockets

Il momento delle due squadre — I Sixers stanno vivendo una fase altalenante della stagione, con un record complessivo di 23 vittorie e 19 sconfitte. Nelle ultime dieci partite hanno ottenuto cinque successi, mostrando buone cose in attacco ma qualche difficoltà nella gestione dei finali di gara. La squadra di Philadelphia segna 116,5 punti di media e può contare su uno dei migliori realizzatori della lega, Tyrese Maxey, che viaggia a 30 punti a partita con percentuali eccellenti anche da tre. Importante anche il contributo di Joel Embiid, che garantisce fisicità sotto canestro con oltre 24 punti e 7 rimbalzi di media. Difensivamente i Sixers concedono 115,4 punti a gara, un dato migliorabile, ma compensano con un’ottima presenza nei recuperi palla e nelle stoppate, tra le migliori squadre NBA in queste voci. In casa però Philadelphia fatica maggiormente contro lo spread, segno di qualche problema nel gestire le partite davanti al proprio pubblico.

Momento decisamente positivo per i Rockets, che arrivano a Philadelphia con tre vittorie consecutive e un record stagionale di 26-15. Houston vanta una delle migliori difese della lega, con appena 110,5 punti concessi a partita, quarto miglior dato NBA. L’attacco gira a 117 punti di media, con un eccellente rendimento al tiro (47,9%). Il leader tecnico è Kevin Durant, autore di quasi 26 punti a partita, affiancato dalla crescita costante di Alperen Sengun, vero perno del gioco con oltre 21 punti e 6 assist di media. Importante anche l’apporto di Amen Thompson e Jabari Smith Jr., fondamentali per equilibrio e atletismo. Houston è la miglior squadra NBA a rimbalzo, dominando sotto i tabelloni, e questo potrebbe rappresentare una chiave tattica decisiva contro Philadelphia.

I probabili quintetti base di Sixers-Rockets — Il quintetto iniziale dovrebbe vedere Maxey, Grimes, Edgecombe, Embiid e Drummond. Maxey sarà il principale riferimento offensivo, supportato dalla fisicità di Embiid e dalla presenza a rimbalzo di Drummond.

Houston dovrebbe rispondere con Sheppard, Thompson, Durant, Smith Jr. e Sengun. Una formazione molto fisica, con Durant leader tecnico, Sengun a orchestrare il gioco interno e Thompson a garantire energia sui due lati del campo.