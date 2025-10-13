Le due selezioni arrivano all’appuntamento con stati d’animo completamente opposti: i padroni di casa sono fanalino di coda con appena un punto raccolto, mentre gli ospiti occupano un incoraggiante terzo posto con 15 punti.

Stefano Sorce 13 ottobre - 16:35

Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 18:00, il palcoscenico del calcio africano ospiterà una sfida che mette di fronte due realtà agli antipodi nel percorso verso il Mondiale 2026. A Mogadiscio, la Somalia accoglierà il Mozambico per il decimo turno delle Qualificazioni Mondiali CAF, in un incontro che si preannuncia cruciale soprattutto per gli ospiti, ancora in corsa per un posto nelle fasi finali Con Bet365 puoi seguire Somalia-Mozambico GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Somalia-Mozambico in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del football africano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Somalia-Mozambico in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il cammino della Somalia in queste qualificazioni è stato tutt’altro che semplice. Con un bilancio di otto sconfitte e un solo pareggio, la nazionale guidata da coach Nur sta vivendo una fase di totale ricostruzione. I numeri parlano chiaro: solo 3 gol segnati e ben 19 subiti, con nessuna vittoria ottenuta in casa. L’ultimo incontro, terminato con una sconfitta per 0-3 contro l’Algeria, ha messo in evidenza tutti i limiti di una squadra che fatica sia nella costruzione del gioco che nella fase difensiva. La mancanza di esperienza internazionale e di giocatori abituati a competere ad alti livelli continua a penalizzare la formazione somala, che cercherà comunque di chiudere queste qualificazioni con una prestazione dignitosa davanti ai propri tifosi.

Sul fronte opposto, il Mozambico arriva alla sfida con la consapevolezza di potersi ancora giocare la qualificazione. Terzo con 15 punti (5 vittorie e 4 sconfitte), la selezione allenata da Chiquinho Conde ha dimostrato una buona solidità, anche se nelle ultime uscite il rendimento è stato altalenante. L’ultima gara, persa 1-2 in casa contro la Guinea, ha complicato il cammino, ma la squadra resta viva grazie a un potenziale offensivo interessante: 13 gol segnati e 17 subiti. In trasferta, i “Mambas” si sono comportati discretamente, ottenendo due successi e due sconfitte, e proprio fuori casa dovranno trovare la concentrazione e la freddezza necessarie per non fallire.

Le probabili formazioni di Somalia-Mozambico — Somalia (4-2-3-1): Jama, Abdulle, Gigli, Omar, Faisal, Sharif, Omar, Abdullahi, Suleiman, Bwana, Musse. Allenatore: Nur.

Mozambico (4-2-3-1): Ernan, Calila, Nene, Mandava, Langa, Witi, Amade, Catamo, Pepo, Mexer, Bangal. Allenatore: Conde.