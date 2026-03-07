Dove vedere Sorrento-Benevento in diretta TV e streaming gratis

Tempo di derby campano in Serie C. Domenica 8 marzo alle 17:30 lo Stadio Comunale Alfredo Viviani farà da teatro alla sfida tra Sorrento e Benevento, gara valida per la trentunesima giornata del Gruppo C. Un confronto molto atteso che mette di fronte due squadre con obiettivi decisamente diversi ma accomunate dalla volontà di conquistare punti pesanti in questo momento della stagione.
Il momento delle due squadre—
Il Benevento si presenta alla sfida con i favori del pronostico. La squadra allenata da Floro Flores ha infatti costruito un vantaggio molto ampio sulle dirette concorrenti e guida la classifica con 70 punti, dimostrando grande continuità nel corso della stagione. I giallorossi hanno saputo imporsi con autorità grazie a un attacco prolifico e a una difesa tra le più solide del campionato, elementi che hanno permesso di staccare il resto del gruppo e gestire il primato con relativa tranquillità.
Situazione differente per il Sorrento, che occupa una posizione di metà classifica con 33 punti. La formazione campana arriva a questo appuntamento dopo un periodo non particolarmente brillante, segnato da due sconfitte consecutive contro Cosenza e Latina che hanno rallentato il cammino della squadra.
Le probabili formazioni di Sorrento-Benevento—
Il Sorrento si presenta alla sfida con una difesa a tre ed un folto centrocampo. La squadra di Serpini, invece, in attacco conterà su Santini, assistito da D'Ursi e Ricci. La formazione di Floro Flores invece si disporrà con un dinamico 4-2-3-1.
SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Portanova; Paglino, Capezzi, Cuccurullo, Cangianiello; Ricci, D'Ursi; Santini. All. Serpini
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores
