Tempo di derby campano in Serie C . Domenica 8 marzo alle 17:30 lo Stadio Comunale Alfredo Viviani farà da teatro alla sfida tra Sorrento e Benevento, gara valida per la trentunesima giornata del Gruppo C. Un confronto molto atteso che mette di fronte due squadre con obiettivi decisamente diversi ma accomunate dalla volontà di conquistare punti pesanti in questo momento della stagione.

Dove vedere Sorrento-Benevento in diretta TV e streaming gratis

Sorrento-Benevento sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.