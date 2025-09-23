Sorrento-Casarano: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 18:30, Sorrento e Casarano Calcio si affronteranno in una sfida fondamentale per il Girone C di Serie C. L’incontro, valido per la sesta giornata, mette di fronte due squadre con stati di forma e posizioni in classifica molto differenti. Ti informiamo che con Bet365 puoi seguire Sorrento-CasaranoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di Sorrento-Casarano su Bet365.
Il momento delle due squadre—
Il Sorrento Calcio, attualmente diciottesimo con soli due punti, cerca il primo successo stagionale tra le mura amiche. La squadra allenata da Mirko Conte ha finora collezionato due pareggi e tre sconfitte, segnando appena due gol e subendone cinque. In casa, il rendimento è insufficiente: un pareggio e una sconfitta nelle due gare giocate finora. La squadra dovrà migliorare soprattutto in difesa e cercare soluzioni offensive più efficaci per provare a invertire la rotta.
Il Casarano, guidato da Vito Di Bari, arriva a questa sfida in forma positiva. Quarto in classifica con dieci punti, il team ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, segnando otto gol e subendone sette. La squadra pugliese ha mostrato capacità di gestire bene anche le trasferte, conquistando tre punti lontano da casa, e punta a sfruttare questa continuità per rafforzare la propria posizione in classifica.
Le probabili formazioni di Sorrento-Casarano—
Sorrento (3-5-2): Harrasser, Fusco, Di Somma, Carillo, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianiello, Colombini, D'Ursi, Sabbatani. Allenatore: Conte.
Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gyamfi, Cajazzo, Maiello, Logoluso, Di Dio, Chirico, Malcore, Millico. Allenatore: Di Bari.
