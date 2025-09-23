Sorrento-Casarano: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli ultimi risultati delle due squadre confermano la differenza di rendimento: La squadra di casa ha pareggiato 0-0 contro il Catania il 20 settembre, mentre gli ospiti hanno battuto 3-0 la Cavese il giorno successivo.

Stefano Sorce 23 settembre - 16:37

Il momento delle due squadre — Il Sorrento Calcio, attualmente diciottesimo con soli due punti, cerca il primo successo stagionale tra le mura amiche. La squadra allenata da Mirko Conte ha finora collezionato due pareggi e tre sconfitte, segnando appena due gol e subendone cinque. In casa, il rendimento è insufficiente: un pareggio e una sconfitta nelle due gare giocate finora. La squadra dovrà migliorare soprattutto in difesa e cercare soluzioni offensive più efficaci per provare a invertire la rotta.

Il Casarano, guidato da Vito Di Bari, arriva a questa sfida in forma positiva. Quarto in classifica con dieci punti, il team ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, segnando otto gol e subendone sette. La squadra pugliese ha mostrato capacità di gestire bene anche le trasferte, conquistando tre punti lontano da casa, e punta a sfruttare questa continuità per rafforzare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Sorrento-Casarano — Sorrento (3-5-2): Harrasser, Fusco, Di Somma, Carillo, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianiello, Colombini, D'Ursi, Sabbatani. Allenatore: Conte.

Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gyamfi, Cajazzo, Maiello, Logoluso, Di Dio, Chirico, Malcore, Millico. Allenatore: Di Bari.