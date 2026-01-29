derbyderbyderby streaming Sorrento-Catania: come vedere gratis la gara di Serie C

Sorrento–Catania si presenta come una sfida con valori ben delineati. I padroni di casa cercano una reazione dopo un periodo complicato, mentre il Catania arriva con fiducia e solidità, forte di una delle migliori difese del girone
Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30, il campionato di Serie C Girone C propone la sfida tra Sorrento-Catania, valida per il 24° turno. Al “Viviani” si affrontano due squadre con obiettivi opposti: i padroni di casa a caccia di punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, gli ospiti determinati a restare agganciati alla vetta.

Il Sorrento attraversa una fase complicata, con risultati altalenanti e difficoltà evidenti soprattutto nelle partite casalinghe. La squadra fatica a trovare continuità e solidità difensiva, elementi che hanno inciso sul posizionamento in classifica e reso necessario un cambio di passo immediato.

Il Catania, al contrario, arriva all’appuntamento in un momento molto positivo. I rossazzurri stanno confermando un rendimento costante, basato su una difesa solida e su una gestione matura delle gare, anche lontano da casa. L’obiettivo resta quello di continuare la rincorsa al primo posto senza concedere margini agli avversari.

Dove vedere Sorrento-Catania in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire il match in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

