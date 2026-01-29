Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 14:30, il campionato di Serie C Girone C propone la sfida tra Sorrento-Catania, valida per il 24° turno. Al “Viviani” si affrontano due squadre con obiettivi opposti: i padroni di casa a caccia di punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, gli ospiti determinati a restare agganciati alla vetta.
Lo streaming live
Sorrento-Catania: come vedere gratis la gara di Serie C
Il Sorrento attraversa una fase complicata, con risultati altalenanti e difficoltà evidenti soprattutto nelle partite casalinghe. La squadra fatica a trovare continuità e solidità difensiva, elementi che hanno inciso sul posizionamento in classifica e reso necessario un cambio di passo immediato.
Il Catania, al contrario, arriva all’appuntamento in un momento molto positivo. I rossazzurri stanno confermando un rendimento costante, basato su una difesa solida e su una gestione matura delle gare, anche lontano da casa. L’obiettivo resta quello di continuare la rincorsa al primo posto senza concedere margini agli avversari.
Vuoi vedere Sorrento-Catania in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Sorrento-Catania sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Sorrento-Catania in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire il match in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Vuoi vedere Sorrento-Catania in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Sorrento-Catania sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA