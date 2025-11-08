La Serie C Girone C propone una sfida dal sapore di scontro diretto per la salvezza. Sorrento e Cerignola si affrontano domenica 9 novembre alle ore 17:30 in una gara importante per entrambe: i campani vogliono dare continuità ai recenti risultati positivi, mentre i pugliesi cercano punti fondamentali per risalire la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Sorrento-Cerignola in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sorrento-Cerignola in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.