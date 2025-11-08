La Serie C Girone C propone una sfida dal sapore di scontro diretto per la salvezza. Sorrento e Cerignola si affrontano domenica 9 novembre alle ore 17:30 in una gara importante per entrambe: i campani vogliono dare continuità ai recenti risultati positivi, mentre i pugliesi cercano punti fondamentali per risalire la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Sorrento-Cerignola in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Sorrento sta provando a trovare la giusta continuità per staccarsi dalle ultime posizioni. La squadra di Mirko Conte ha mostrato una buona solidità difensiva ma deve migliorare in fase realizzativa per trasformare le prestazioni in punti.
Il Cerignola, dal canto suo, attraversa un momento difficile e non può più permettersi passi falsi. Maiuri punta sul carattere del gruppo e sulla qualità dei suoi giocatori più esperti per invertire la rotta e tornare a muovere la classifica.
Le probabili formazioni di Sorrento-Cerignola—
Entrambe le formazioni dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2, a testimonianza della volontà di mantenere equilibrio tra i reparti. Il Sorrento cercherà di sfruttare la spinta dei quinti e la fantasia di D’Ursi, mentre il Cerignola proverà a rispondere con le geometrie di Paolucci e la concretezza offensiva di Cuppone.
Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte
Cerignola (3-5-2): Greco, Todisco, Gasbarro, Ligi, Spaltro, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo, D'Orazio, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri
Non perdere l’occasione di seguire Sorrento-Cerignola in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Sorrento-Cerignola in streaming live gratis su Bet365.
