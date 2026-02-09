Lo streaming gratis della gara di campionato Sorrento-Giugliano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone C di Serie C mette di fronte allo stadio Italia due squadre in momenti opposti della stagione: Sorrento e Giugliano si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa sono dodicesimi a 27 punti e cercano continuità per consolidare la posizione in zona tranquilla, mentre gli ospiti sono ventesimi con 21 punti e hanno bisogno di una reazione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Una sfida che vedrà il Sorrento provare a imporre il proprio ritmo contro un Giugliano pronto a sfruttare ogni opportunità.

Il momento delle due squadre — La Sorrento, dodicesima a 27 punti, cerca di consolidare stabilità e continuità. La squadra di Mirko Conte punta su equilibrio tra i reparti, gestione attenta della fase difensiva e ripartenze rapide per creare pericoli agli avversari.

Il Giugliano, ventesimo con 21 punti, ha bisogno di reagire per risalire la classifica. La formazione di Gianluca Colavitto si affida a compattezza difensiva e densità centrale, cercando di sfruttare le transizioni e le occasioni sulle fasce.

Le probabili formazioni di Sorrento-Giugliano — La Sorrento dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che assicura equilibrio tra difesa e centrocampo, favorendo le manovre offensive sulle fasce.

Il Giugliano risponde con il 5-3-2, pensato per proteggere la linea arretrata e permettere ripartenze rapide tramite le due punte.

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte

Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D’Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto