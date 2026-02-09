derbyderbyderby streaming Sorrento-Giugliano streaming gratis: la diretta tv live della partita

La diretta streaming

Sorrento Cavese
Lo streaming gratis della gara di campionato Sorrento-Giugliano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone C di Serie C mette di fronte allo stadio Italia due squadre in momenti opposti della stagione: Sorrento e Giugliano si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa sono dodicesimi a 27 punti e cercano continuità per consolidare la posizione in zona tranquilla, mentre gli ospiti sono ventesimi con 21 punti e hanno bisogno di una reazione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Una sfida che vedrà il Sorrento provare a imporre il proprio ritmo contro un Giugliano pronto a sfruttare ogni opportunità.

Hai tre possibilità per guardare Sorrento-Giugliano in streaming gratis:

Dove vedere Sorrento-Giugliano in diretta TV e streaming LIVE

La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

    La Sorrento, dodicesima a 27 punti, cerca di consolidare stabilità e continuità. La squadra di Mirko Conte punta su equilibrio tra i reparti, gestione attenta della fase difensiva e ripartenze rapide per creare pericoli agli avversari.

    Il Giugliano, ventesimo con 21 punti, ha bisogno di reagire per risalire la classifica. La formazione di Gianluca Colavitto si affida a compattezza difensiva e densità centrale, cercando di sfruttare le transizioni e le occasioni sulle fasce.

    Le probabili formazioni di Sorrento-Giugliano

    La Sorrento dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che assicura equilibrio tra difesa e centrocampo, favorendo le manovre offensive sulle fasce.

    Il Giugliano risponde con il 5-3-2, pensato per proteggere la linea arretrata e permettere ripartenze rapide tramite le due punte.

    Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte

    Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D’Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto

