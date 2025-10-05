derbyderbyderby streaming Sorrento-Monopoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La Serie C in streaming gratis

Sorrento-Monopoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Sorrento-Monopoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE - immagine 1
Nelle ultime cinque partite, la squadra di Mirko Conte ha collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, mostrando difficoltà nel finalizzare le occasioni create. Gli ospiti hanno evidenziato per il momento un andamento più equilibrato
Stefano Sorce
Stefano Sorce

La sfida tra il Sorrento ed il Monopoli, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:30, si preannuncia come un incontro chiave per il Girone C di Serie C. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione a metà classifica e dare continuità ai rispettivi risultati. Con Bet365 puoi seguire Sorrento-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sorrento-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Sorrento-Monopoli in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre

—  

Il Sorrento, guidato da Mirko Conte, occupa al momento la 14ª posizione con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. I rossoblù hanno mostrato difficoltà nel rendere il proprio stadio un vero fortino: 2 pareggi e una sconfitta nelle tre gare casalinghe finora disputate, con 6 gol segnati e 8 subiti. L’allenatore punta a sfruttare l’esperienza dei propri leader e a migliorare la compattezza difensiva per ottenere un risultato positivo.

Il Monopoli, allenato da Alberto Colombo, si trova al 9° posto con 11 punti, grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La squadra pugliese ha dimostrato una maggiore consistenza in trasferta, con 2 vittorie e una sconfitta, e un bilancio complessivo di 8 gol segnati e 10 subiti. La recente vittoria contro il Sorrento per 2-1 nei precedenti scontri diretti aumenta la fiducia della squadra e potrebbe influenzare le scelte tattiche del tecnico.

Le probabili formazioni di Sorrento-Monopoli

—  

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Fusco, Solcia, Di Somma, Piras, Franco, Cangianiello, Cuccurullo, Crecco, D'Ursi, Sabbatani. Allenatore. Conte

Monopoli (3-5-2): Piana, Viteritti, Miceli, Angileri, Imputato, Lattanzi, Bordo, Falzerano, Oyewale, Volpe, Tirelli. Allenatore: Colombo.

Leggi anche
Pro Vercelli-Dolomiti, streaming live e diretta tv: dove vedere la Serie C Gratis
Gubbio-Pontedera: diretta TV e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA