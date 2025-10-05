Sorrento-Monopoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Nelle ultime cinque partite, la squadra di Mirko Conte ha collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, mostrando difficoltà nel finalizzare le occasioni create. Gli ospiti hanno evidenziato per il momento un andamento più equilibrato

Stefano Sorce 5 ottobre - 00:48

La sfida tra il Sorrento ed il Monopoli, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:30, si preannuncia come un incontro chiave per il Girone C di Serie C. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per consolidare la propria posizione a metà classifica e dare continuità ai rispettivi risultati. Con Bet365 puoi seguire Sorrento-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sorrento-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Sorrento-Monopoli in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Sorrento, guidato da Mirko Conte, occupa al momento la 14ª posizione con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. I rossoblù hanno mostrato difficoltà nel rendere il proprio stadio un vero fortino: 2 pareggi e una sconfitta nelle tre gare casalinghe finora disputate, con 6 gol segnati e 8 subiti. L’allenatore punta a sfruttare l’esperienza dei propri leader e a migliorare la compattezza difensiva per ottenere un risultato positivo.

Il Monopoli, allenato da Alberto Colombo, si trova al 9° posto con 11 punti, grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La squadra pugliese ha dimostrato una maggiore consistenza in trasferta, con 2 vittorie e una sconfitta, e un bilancio complessivo di 8 gol segnati e 10 subiti. La recente vittoria contro il Sorrento per 2-1 nei precedenti scontri diretti aumenta la fiducia della squadra e potrebbe influenzare le scelte tattiche del tecnico.

Le probabili formazioni di Sorrento-Monopoli — Sorrento (3-5-2): Harrasser, Fusco, Solcia, Di Somma, Piras, Franco, Cangianiello, Cuccurullo, Crecco, D'Ursi, Sabbatani. Allenatore. Conte

Monopoli (3-5-2): Piana, Viteritti, Miceli, Angileri, Imputato, Lattanzi, Bordo, Falzerano, Oyewale, Volpe, Tirelli. Allenatore: Colombo.