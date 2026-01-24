Il Girone C di Serie C fa tappa allo stadio Italia di Sorrento , dove Sorrento e Salernitana si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30 . Una sfida affascinante per storia e ambizioni, con i padroni di casa chiamati a una prova di solidità contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Dove vedere Sorrento-Salernitana in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e tutto il palinsesto disponibile.