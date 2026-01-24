Il Girone C di Serie C fa tappa allo stadio Italia di Sorrento, dove Sorrento e Salernitana si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 14:30. Una sfida affascinante per storia e ambizioni, con i padroni di casa chiamati a una prova di solidità contro una delle squadre più attrezzate del campionato.
La diretta streaming
Sorrento-Salernitana diretta tv live: dove vederla, streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Sorrento-Salernitana in streaming gratis:
Dove vedere Sorrento-Salernitana in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e tutto il palinsesto disponibile.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Sorrento, tredicesimo a 24 punti, sta vivendo una stagione di assestamento, con l’obiettivo principale di mantenere un margine di sicurezza sulla zona bassa della classifica. La squadra di Mirko Conte punta su organizzazione e compattezza, cercando di sfruttare al massimo il fattore campo.
La Salernitana, terza a 42 punti, viaggia invece a ritmi alti ed è pienamente coinvolta nella corsa al vertice. Il gruppo guidato da Giuseppe Raffaele ha mostrato continuità di rendimento e solidità difensiva, caratteristiche che la rendono una delle formazioni più temibili del girone.
Le probabili formazioni di Sorrento-Salernitana—
Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con la difesa a tre. Il Sorrento sceglie il 3-5-2, modulo che privilegia densità in mezzo al campo e ripartenze rapide. La Salernitana risponde con il 3-4-2-1, assetto che permette grande equilibrio e valorizza la qualità dei tre giocatori offensivi alle spalle della punta.
Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele
Per seguire lo streaming gratis di Sorrento-Salernitana è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA