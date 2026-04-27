Promozione diretta contro ultima chiamata: Southampton-Ipswich, in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 20:45, è una sfida che può decidere il destino di entrambe nella corsa alla Premier League. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SOUTHAMPTON-IPSWICH SU BET365

Dove vedere Southampton-Ipswich in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre

Il Southampton arriva a questo appuntamento con una sensazione doppia: da una parte la delusione per l’eliminazione in FA Cup contro il Manchester City, dall’altra la consapevolezza di essere ancora pienamente dentro la corsa promozione. La prestazione contro una squadra di quel livello ha comunque confermato il valore del gruppo. In campionato, la squadra è imbattuta da 17 partite, un dato che racconta solidità e continuità. Tuttavia, il pareggio contro il Bristol City ha complicato i piani: la promozione diretta non dipende più solo dai Saints. Serve vincere e sperare in un passo falso proprio dell’Ipswich.

Il fattore campo è uno dei punti di forza più evidenti: 43 punti conquistati in casa e miglior difesa interna del campionato. Questo significa una squadra che sa gestire le partite, concedere poco e colpire nei momenti giusti. Giocatori come Azaz, protagonista anche in Coppa, e Larin danno qualità e profondità offensiva, mentre in mezzo al campo Shea Charles garantisce equilibrio. Il Southampton è una squadra che sa cosa deve fare, ma deve trasformare la pressione in energia positiva.

L’Ipswich arriva invece con un obiettivo chiarissimo e molto concreto: vincere e chiudere il discorso promozione. Non serve fare calcoli complicati, basta un successo per blindare il secondo posto e salire direttamente in Premier League. Il momento, però, non è perfetto. Solo quattro vittorie nelle ultime dieci partite e un attacco che fatica a essere continuo: da otto gare la squadra non segna più di due gol a partita. Questo evidenzia una difficoltà nel chiudere le partite. Nonostante questo, il rendimento in trasferta è stato positivo: 11 punti nelle ultime sei gare lontano da casa e una buona capacità di restare solidi, come dimostrano i clean sheet ottenuti proprio fuori. Tatticamente, l’Ipswich è una squadra organizzata, che sa difendersi e colpire con qualità. Giocatori come Nunez e Philogene possono fare la differenza tra le linee, mentre Hirst rappresenta il riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Southampton-Ipswich

Il Southampton dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Peretz tra i pali e una difesa guidata da Harwood-Bellis. A centrocampo, Shea Charles darà equilibrio, mentre sulla trequarti Azaz e Matsuki supporteranno Larin, riferimento offensivo.

L’Ipswich risponde con un sistema simile, puntando su organizzazione e qualità. Nunez agirà da regista avanzato, con Philogene e Clarke sugli esterni a supporto di Hirst, terminale offensivo.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Downes; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin

Ipswich (4-2-3-1): Walton; Furlong, O'Shea, Kipre, Greaves; Matusiwa, Taylor; Philogene, Nunez, Clarke; Hirst.

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SOUTHAMPTON-IPSWICH SU BET365