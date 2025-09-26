L’ultimo confronto si è chiuso 1-1, dimostrando equilibrio tra le due formazioni. Tuttavia, le attuali differenze di forma e posizione in classifica potrebbero determinare un risultato diverso nel prossimo match.

Stefano Sorce 26 settembre - 23:13

Sabato 27 settembre 2025 alle 16:00, lo stadio Saint Mary's ospiterà una sfida delicata e ricca di tensione: Southampton contro Middlesbrough, gara valida per la settima giornata di Championship. Gli uomini di Will Still cercano punti per risalire la classifica, mentre il Middlesbrough, capolista del campionato, vuole confermare la propria supremazia. L’ultimo scontro diretto si è concluso 1-1, ma la differenza di forma attuale suggerisce una partita combattuta. Con Bet365 puoi seguire Southampton-Middlesbrough GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Scopri come fare continuando a leggere l’articolo.

Dove vedere Southampton-Middlesbrough in diretta TV e streaming live — Vuoi vivere l’atmosfera della Championship come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal palinsesto di Bet365, ma anche a statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Southampton-Middlesbrough in diretta live.

Stato di forma delle squadre — La squadra di Will Still ha raccolto solo 6 punti in sei giornate, con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. La difesa ha subito 9 gol mentre l’attacco ne ha realizzati 7, evidenziando problemi su entrambi i fronti. Nonostante le statistiche non siano favorevoli, il fattore campo potrebbe giocare un ruolo chiave nel tentativo di risalire la classifica.

Capolista con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio, il Middlesbrough mostra grande solidità difensiva (solo 4 gol subiti) e un attacco prolifico con 11 gol realizzati. La squadra di Rob Edwards ha dimostrato continuità anche in trasferta (2 vittorie e 1 pareggio) e parte come favorita per questo incontro.

Le probabili formazioni di Southampton-Middlesbrough — Southampton (4-2-3-1): Bazunu, Roerslev Rasmussen, Stephens, Harwood-Bellis, Manning, Charles, Downes, Azaz, Fraser, Armstrong, Archer. Allenatore: Will Still

Middlesbrough (4-3-3): Brynn, Ayling, Lenihan, Jones, Brittain, Morris, Hackney, Silvera, Whittaker, Conway, Strelec. Allenatore: Rob Edwards