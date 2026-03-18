Southampton-Norwich: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

La sfida di Championship tra Southampton e Norwich, in programma al St. Mary’s Stadium, mette di fronte due squadre in grande forma e ancora in corsa per obiettivi importanti. I padroni di casa inseguono la zona playoff, mentre gli ospiti vogliono continuare la loro risalita con un momento estremamente positivo.
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Qui Southampton—
Il Southampton arriva a questa partita con grande fiducia, forte di una lunga serie di risultati utili consecutivi in campionato. La squadra ha trovato continuità sia nei risultati che nelle prestazioni, mostrando solidità e capacità di gestire le partite nei momenti chiave. Nelle ultime uscite sono arrivate diverse vittorie convincenti, segno di un gruppo in crescita e sempre più competitivo nella corsa playoff. Anche in casa il rendimento è solido, rendendo il St. Mary’s un campo difficile per qualsiasi avversario.
Qui Norwich—
Il Norwich, però, non è da meno e si presenta con un entusiasmo altrettanto alto. La squadra è reduce da una serie di vittorie consecutive che hanno rilanciato la classifica e aumentato la fiducia del gruppo. Le prestazioni recenti hanno evidenziato una squadra efficace e ben organizzata, capace di ottenere risultati importanti anche contro avversari di livello. In trasferta il rendimento è stato complessivamente buono, e questo rende la sfida ancora più equilibrata contro un Southampton in grande forma.
Southampton-Norwich, probabili formazioni—
Southampton (4-1-4-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Bragg; Matsuki, Jander, Downes, Azaz; Larin. Allenatore: Tonda Eckert
Norwich (4-2-3-1): Kovacevic; Stacey, Darling, Cordoba, Chrisene; Mattsson, McLean; Gibbs, Slimane, Ahmed; Kvistgaarden. Allenatore: Philippe Clement
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