Southampton-Oxford: le probabili formazioni e la diretta live

Il Southampton arriva con entusiasmo e continuità, mentre l’Oxford prova a sfruttare il proprio momento positivo per uscire dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 21 marzo - 00:25

Due traiettorie opposte che si incrociano nello stesso punto: Southampton-Oxford. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 16:00, il St Mary’s Stadium ospita una sfida che mette di fronte una delle squadre più in forma del campionato e una delle più affamate di punti. Il Southampton guarda ai playoff con sempre più convinzione, mentre l’Oxford United gioca ogni partita come se fosse l’ultima occasione per restare in Championship. Quando ambizione e necessità si scontrano, raramente escono partite banali.

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Momento delle due squadre — Il Southampton è una delle storie più sorprendenti della stagione. Da squadra in difficoltà a candidata concreta per i playoff: il lavoro di Tonda Eckert ha completamente trasformato l’identità dei Saints. I numeri parlano chiaro: 13 partite senza sconfitte tra tutte le competizioni e cinque vittorie nelle ultime sei. La squadra ha trovato equilibrio, fiducia e una continuità che poche altre riescono a mantenere in questo momento. Il successo contro il Norwich ha confermato lo stato di forma, mentre la vittoria sul campo del Coventry capolista ha dato ulteriore credibilità alla candidatura playoff.

L’Oxford United vive invece una realtà completamente diversa, ma non per questo meno interessante. Nonostante la posizione in classifica, la squadra arriva da un momento positivo: 10 punti nelle ultime quattro partite e una striscia che ha riacceso le speranze salvezza. Le tre vittorie consecutive hanno cambiato l’inerzia, anche se il pareggio contro il Charlton ha lasciato un po’ di amaro per il gol subito nel finale. Il problema resta la fragilità in trasferta, soprattutto quando la squadra va sotto: un limite che potrebbe pesare anche in questa sfida.

Probabili formazioni di Southampton-Oxford — Il Southampton dovrebbe fare a meno di Roerslev, Welington e Jay Robinson. Restano da valutare le condizioni di Scienza e Stewart, ma Eckert potrebbe confermare gran parte della formazione vista contro il Norwich.

L’Oxford perde due elementi fino a fine stagione: De Keersmaecker e Goodrham. Da monitorare Peart-Harris, mentre Placheta è tornato disponibile e rappresenta un’opzione utile dalla panchina.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Matsuki, Downes; Azaz, Jander, Edozie; Larin.

Oxford United (4-2-3-1): Cumming; Long, Helik, Brown, Currie; Konak, Brannagan; Mills, Donley, Emakhu; Lankshear.

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