Southampton-Sheffield in TV: orario, probabili formazioni e streaming

Southampton-Sheffield United è in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 20:45. Sfida delicata di Championship tra due squadre in crisi di risultati. I Saints non vincono da sette partite

C’è una linea sottile tra galleggiare e sprofondare, e passa proprio da St Mary’s. Southampton-Sheffield United si affrontano mercoledì 21 gennaio 2026 alle 20:45 in una partita che pesa come un macigno sulla classifica. Le due squadre sono separate da un solo punto e arrivano entrambe da un periodo nero: chi vince respira, chi perde rischia di entrare in piena crisi.

Il momento delle due squadre — Il Southampton è entrato in una fase di evidente difficoltà. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, la squadra di Tonda Eckert ha perso progressivamente brillantezza e risultati. I Saints non vincono in campionato da sette partite: tre pareggi e quattro sconfitte, con appena cinque gol segnati e ben dodici subiti in questo arco di tempo. L’ultimo turno ha visto il ko interno contro l’Hull City per 2-1. Dopo essere andati sotto di due reti, i padroni di casa hanno provato a rientrare in partita con il gol di Ross Stewart, ma non sono riusciti a trovare il pareggio. Attualmente il Southampton è 15° in classifica, a sei punti dalla zona retrocessione e a cinque dalla parte sinistra della graduatoria. Serve una svolta immediata per evitare di essere risucchiati nella lotta salvezza.

Situazione simile per lo Sheffield United. Le Blades avevano trovato continuità tra novembre e inizio gennaio, raccogliendo 22 punti in dieci gare e allontanandosi dalla zona rossa. Tuttavia, il recente periodo è tornato ad essere complicato. Dopo l’eliminazione in FA Cup contro il Mansfield, è arrivata la sconfitta sul campo del Charlton. Un match fortemente condizionato da due espulsioni nel primo tempo che hanno reso la partita in salita sin dall’inizio. La squadra di Chris Wilder è ora 17ª, con soli cinque punti di vantaggio sulla terzultima. Anche per loro questa partita rappresenta uno spartiacque.

Le probabili formazioni — Eckert dovrebbe confermare il 3-4-3. Tra i pali spazio a Peretz, con Harwood-Bellis, Wood e Jelert a comporre la linea difensiva. Sugli esterni agiranno Fellows e Manning, mentre in mezzo al campo toccherà a Downes e Jander. In attacco Azaz e Scienza supporteranno Armstrong, favorito su Stewart per partire titolare.

Wilder deve fare i conti con diverse assenze pesanti, soprattutto in difesa. Cooper in porta, linea arretrata composta da Seriki, Bindon, Mee e McCallum. In mediana Arblaster e Peck, con Hamer avanzato sulla trequarti insieme a Brooks e O’Hare. Davanti spazio ancora a Bamford come riferimento offensivo.

Southampton: Peretz, Harwood-Bellis, Wood, Jelert, Fellows, Downes, Jander, Manning, Azaz, Armstrong, Scienza.

Sheffield United: Cooper, Seriki, Bindon, Mee, McCallum, Arblaster, Peck, Brooks, O’Hare, Hamer, Bamford.