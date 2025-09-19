Tornano l'emozioni della Eredivisie. In programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30 ci sarà la sfida tra Sparta Rotterdam e Twente.
Sparta Rotterdam-Twente: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming
Scopriamo dove vedere il match tra Sparta Rotterdam e Twente in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio olandese.
Il momento delle due squadre—
Dopo cinque giornate, lo Sparta Rotterdam si trova con 9 punti in classifica, occupando una posizione tranquilla nella prima metà della graduatoria, mentre il Twente è fermo a soli 4 punti. Dopo l'esperienza negativa all'Ajax, dove fu esonerato dopo poche settimane con la squadra penultima e soli 5 punti in 7 partite, reduce da 4 sconfitte di fila, Maurice Steijn è tornato al club che lo ha lanciato a livello più alto. Dal suo rientro lo scorso novembre, ha subito ottenuto buoni risultati e continua a guidare la squadra con successo. Dopo una stagione eccellente nel 2022-23 con lo Sparta, il tecnico classe 1973 aveva ricevuto una grande opportunità, ma probabilmente non era ancora pronto per una realtà così esigente.
Dall'altra parte, i Tukkers hanno già deciso di esonerare Joseph Oosting. Dopo il pareggio 2-2 contro il NAC, la squadra è stata affidata a Ivar van Dinteren per una partita, ma poi la società ha deciso di ingaggiare l'esperto John van den Brom come nuovo allenatore.
Le probabili formazioni di Sparta Rotterdam-Twente—
Sparta Rotterdam (4-2-3-1): Drommel; Sambo, Young, Indi, Van Aanholt; Clement, Kitolano; Bergen, Toornstra, Ltaief; Lauritsen. Allenatore: Steijn.
Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Propper, Bruns, M. Rots; Zerrouki, Verschueren; D. Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Van Wolfswinkel. Allenatore: Van den Brom.
