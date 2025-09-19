Scopriamo dove vedere il match tra Sparta Rotterdam e Twente in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio olandese.

Il momento delle due squadre

Dopo cinque giornate, lo Sparta Rotterdam si trova con 9 punti in classifica, occupando una posizione tranquilla nella prima metà della graduatoria, mentre il Twente è fermo a soli 4 punti. Dopo l'esperienza negativa all'Ajax, dove fu esonerato dopo poche settimane con la squadra penultima e soli 5 punti in 7 partite, reduce da 4 sconfitte di fila, Maurice Steijn è tornato al club che lo ha lanciato a livello più alto. Dal suo rientro lo scorso novembre, ha subito ottenuto buoni risultati e continua a guidare la squadra con successo. Dopo una stagione eccellente nel 2022-23 con lo Sparta, il tecnico classe 1973 aveva ricevuto una grande opportunità, ma probabilmente non era ancora pronto per una realtà così esigente.