Quello del derby ligure, dopo 22 giornate, si rivela un vero e proprio scontro salvezza. Conquistare la vittoria e i tre punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica diventa un fattore fondamentale. Lo Spezia si appresta ad ospitare l'Entella nello stadio Alberto Picco: nella gara d'andata le Aquile si imposero con un 0-1 arrivato a due minuti dal novantesimo, grazie alla rete di Gabriele Artistico. La squadra biancoceleste riuscirà a vendicarsi?
SERIE B
Spezia-Entella, sfida cruciale: dove vedere il derby ligure in diretta tv
Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:
Dove vedere Spezia-Entella in diretta TV e streaming gratis—
La sfida cruciale di sabato 7 febbraio, che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra le Aquile e l'Entella si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Non è una stagione facile per lo Spezia: le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare rendono il tutto ancora più pesante e complicato. Gli uomini di Roberto Donadoni arrivano dalla delusione del Ferraris di Genova, dove Matteo Ricci proprio sullo scadere del match ha fatto gioire la Sampdoria e di conseguenza sprofondare le Aquile.
Stagione, finora, in salita anche per l'Entella che si trova momentaneamente al 16esimo posto in classifica, con un punto in più proprio sopra allo Spezia di Roberto Donadoni. Gli uomini di Andrea Chiappella non trovano la via del successo da circa un mese: era lo scorso 10 gennaio, dove un penalty di Franzoni al 84' ha regalato la vittoria al club ligure contro il Monza.
Spezia-Entella: le probabili formazioni—
Lo Spezia dovrebbe affidarsi dal primo minuto a Vlahovic e Artistico. Inoltre, Roberto Donadoni è pronto a lanciare anche Kouda a centrocampo. L'Entella risponde con il 3-4-2-1, con Fumagalli che si prende sulle spalle il reparto offensivo degli uomini di Andrea Chiappella.
Spezia (4-4-2): Mascardi; Candela, Mateju, Wisniewski, Beruatto; Kouda, Bandinelli, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Artistico. Allenatore: Roberto Donadoni.
Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Moretti; Bariti, Della Vecchia, Karic, Di Mario; Guiu, Debenedetti; Fumagalli. Allenatore: Andrea Chiappella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA