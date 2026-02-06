Spezia-Entella, sfida cruciale: dove vedere il derby ligure in diretta tv

Quello del derby ligure, dopo 22 giornate, si rivela un vero e proprio scontro salvezza. Conquistare la vittoria e i tre punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica diventa un fattore fondamentale. Lo Spezia si appresta ad ospitare l' Entella nello stadio Alberto Picco: nella gara d'andata le Aquile si imposero con un 0-1 arrivato a due minuti dal novantesimo, grazie alla rete di Gabriele Artistico . La squadra biancoceleste riuscirà a vendicarsi?

La sfida cruciale di sabato 7 febbraio, che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la Serie B. La gara tra le Aquile e l' Entella si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, c'è anche l'alternativa di godersi il match su LaB Channel su Amazon Prime,

Il momento delle due squadre

Non è una stagione facile per lo Spezia: le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare rendono il tutto ancora più pesante e complicato. Gli uomini di Roberto Donadoni arrivano dalla delusione del Ferraris di Genova, dove Matteo Ricci proprio sullo scadere del match ha fatto gioire la Sampdoria e di conseguenza sprofondare le Aquile.