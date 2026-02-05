Sporting-AVS streaming: dove seguire i quarti di Taça de Portugal

Sporting Lisbona e AVS si affrontano nei quarti di finale della Taça de Portugal. I padroni di casa arrivano in grande forma e puntano alla semifinale

Stefano Sorce 5 febbraio - 00:35

All’Estádio José Alvalade, giovedì 5 febbraio 2026 alle 21:15, si gioca Sporting-AVS nei quarti di finale della Taça de Portugal.In palio c’è un posto in semifinale, con i padroni di casa nettamente favoriti ma chiamati a non sottovalutare una squadra che in coppa ha già eliminato avversari di categoria superiore.

Dove vedere Sporting-AVS in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — Lo Sporting arriva all’appuntamento in uno stato di forma eccellente. I Leões hanno vinto cinque partite consecutive in tutte le competizioni, incluse due vittorie di prestigio in Champions League contro PSG e Athletic Club, che hanno garantito l’accesso agli ottavi europei. In campionato la squadra di Rui Borges è imbattuta da 16 giornate, con 13 vittorie e 3 pareggi, e nell’ultimo turno ha superato il Nacional grazie a un gol nei minuti di recupero di Luis Javier Suárez. In Taça de Portugal il percorso è stato più tortuoso del previsto, con due qualificazioni ai supplementari, ma l’organico resta di livello superiore.

Situazione opposta per l’AVS, che vive una stagione estremamente complicata in Primeira Liga. La squadra di João Henriques è ultima in classifica, senza vittorie e reduce dal pesante 4-0 subito contro il Braga. La coppa, però, racconta un’altra storia. L’AVS ha raggiunto i quarti con tre vittorie, segnando otto gol e mantenendo tre clean sheet, eliminando anche il Vitória Guimarães. Il problema resta il precedente contro lo Sporting: nessuna vittoria negli ultimi tre scontri diretti, con 11 gol subiti complessivamente.

Le probabili formazioni di Sporting-Avs — Lo Sporting dovrebbe disporsi con il consueto 4-2-3-1. Silva in porta, difesa con Fresneda, Diomande, Quaresma e Araujo. In mezzo Hjulmand garantirà equilibrio, mentre sulla trequarti Trincão, Gonçalves e Catamo agiranno alle spalle di Suárez, riferimento offensivo.

L’AVS dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 prudente. Adriel tra i pali, linea difensiva compatta e baricentro basso. In avanti Tomane sarà il punto di riferimento, supportato da Akinsola, Lima e Perea, con l’obiettivo di colpire in ripartenza.

SPORTING LISBONA: Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma, Araujo; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.

AVS: Adriel; Algobia, Semedo, Ponck, Kiki; Roni, Mendonca; Akinsola, Lima, Perea; Tomane.

