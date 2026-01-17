Sporting Cherloi-Standard Liegi: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Sporting Cherloi-Standard Liegi in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 17 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 17:57)

Sporting Cherloi e Standard Liegi metteranno in campo il loro potenziale offensivo nella sfida in programma il 18 gennaio alle ore 18:30, valida per il campionato di Jupier Pro League.

Il momento delle due squadre — Lo Sporting Charleroi si presenta a questo appuntamento in un clima di fiducia, alimentato dalla netta vittoria per 2-0 ottenuta contro il Club Brugge il 13 gennaio, risultato che ha permesso alla squadra di staccare il pass per le semifinali di Coppa del Belgio. Questo successo ha confermato il buon periodo attraversato dagli Zèbres, che nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. In questo arco di tempo, la squadra ha mantenuto una media di 1,4 reti segnate e 1,0 gol incassati a gara, evidenziando un discreto equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva.

Nel complesso del campionato belga, il Charleroi ha finora collezionato 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La produzione offensiva, pari a 1,2 gol a partita, non è particolarmente elevata ma resta costante, mentre i 1,3 gol subiti a incontro indicano una retroguardia in grado di reggere l’urto degli avversari nei momenti chiave. Tra le mura amiche, la squadra cercherà di sfruttare il sostegno del proprio pubblico per interrompere il ritmo dello Standard e dare continuità ai risultati positivi. Il morale è in crescita e il recente cammino in coppa potrebbe rappresentare un importante stimolo sul piano mentale in vista della sfida di campionato.

Situazione più discontinua, invece, per lo Standard Liegi, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Sint-Truiden del 26 dicembre nell’ultima gara di campionato. Nelle ultime cinque uscite ufficiali, i Rouches hanno ottenuto due successi e incassato tre sconfitte. Con una media di 1,2 gol realizzati e 1,4 concessi. Nonostante l’andamento irregolare, lo Standard ha dimostrato una buona affidabilità lontano dal proprio stadio, riuscendo a vincere tre delle ultime quattro trasferte disputate in Belgio. Un rendimento esterno che potrebbe rivelarsi un fattore chiave anche nella trasferta di Charleroi.