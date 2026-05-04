Fratelli del calcio, questa non è una notte qualunque. È una di quelle in cui il campo diventa giudizio, e ogni azione pesa come una scelta definitiva. Martedì 5 maggio alle 00:00, a Lima, Sporting Cristal e Palmeiras si troveranno uno di fronte all’altro non solo per giocare, ma per dimostrare chi merita di guidare il proprio cammino. Perché nella Libertadores non basta esserci: bisogna imporsi, resistere, credere fino all’ultimo minuto. Il Cristal si presenta davanti al suo pubblico come una squadra che in casa non ha mai vacillato, costruendo certezze dove altrove ha avuto dubbi. Il Palmeiras, invece, porta con sé la forza di chi è abituato a vincere, ma anche il peso di doverlo dimostrare lontano dalle proprie mura. E allora sarà il campo a parlare. Sarà lui a decidere chi resta saldo e chi invece sarà costretto a inseguire. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SPORTING CRISTAL-PALMEIRAS CLICCA SU BET365.

Dove vedere Sporting Cristal-Palmeiras in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre

Lo Sporting Cristal arriva con una doppia faccia. In campionato fatica, perde terreno, non trova continuità. Ma in Libertadores è un’altra squadra: più compatta, più concreta, soprattutto in casa dove non ha ancora concesso nulla. Due partite, due vittorie, porta inviolata. Il Matute è diventato un punto fermo, e proprio lì si costruisce la loro forza.

Il Palmeiras, invece, è l’opposto. In Brasile domina, corre, vince, dà la sensazione di avere sempre qualcosa in più. In Libertadores però non ha ancora preso davvero il controllo: una vittoria e due pareggi, con prestazioni buone ma non definitive. Resta una squadra che produce tanto, tiene il pallone, crea occasioni, ma che fuori casa può lasciare spazi.

Le probabili formazioni

A livello tattico, lo Sporting Cristal dovrebbe schierarsi con Enríquez tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano. In mezzo al campo Cazonatti e González avranno il compito di dare equilibrio, con Castro pronto a collegare i reparti. In attacco spazio a Ávila e Iberico, chiamati a sfruttare ogni occasione disponibile.

Il Palmeiras risponde con Carlos Miguel in porta e una difesa formata da Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur. A centrocampo Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan garantiranno qualità e gestione del pallone, mentre davanti Jhon Arias e Ramón Sosa agiranno a supporto di Flaco López, riferimento offensivo principale.

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, González, Castro; Ávila, Iberico, (da confermare).

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan; Jhon Arias, Ramón Sosa, Flaco López.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SPORTING CRISTAL-PALMEIRAS CLICCA SU BET365.