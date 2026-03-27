Sporting Gijon-La Coruna: diretta live e streaming gratis della gara

Sporting Gijon-Deportivo La Coruna si gioca il 28 marzo 2026 alle 21:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División

Stefano Sorce 27 marzo - 22:24

Sfida interessante nel turno serale di Segunda División, con punti pesanti soprattutto per la zona alta. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00, allo Estadio El Molinón, il Sporting Gijon ospita il Deportivo La Coruna, in una gara che mette a confronto una squadra in corsa playoff e una delle protagoniste del campionato. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SPORTING GIJON-LA CORUNA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Lo Sporting Gijón arriva a questa partita con un rendimento abbastanza equilibrato. Nelle ultime dieci gare ha alternato vittorie, pareggi e sconfitte, mostrando una certa continuità ma senza riuscire a fare il salto definitivo. È una squadra che riesce a costruire gioco e creare occasioni con discreta regolarità, ma che allo stesso tempo concede qualcosa di troppo, soprattutto nei momenti chiave. In casa, però, il rendimento resta positivo, e proprio il fattore campo può essere determinante in una sfida come questa.

Il Deportivo La Coruña, invece, sta attraversando uno dei momenti migliori della sua stagione. I risultati recenti parlano chiaro: tante vittorie e una squadra che ha trovato solidità e fiducia. Il Depor riesce a gestire bene il possesso, mantiene equilibrio tra i reparti e soprattutto ha una buona continuità nei risultati. Anche dal punto di vista difensivo offre garanzie, concedendo poco e mantenendo sempre il controllo della partita. È una squadra che sa come stare in alto e che gioca con maggiore sicurezza rispetto agli avversari.

Probabili formazioni di Gijon-La Coruna — Lo Sporting Gijón dovrebbe schierarsi con un 5-3-2, con Joel tra i pali e una linea difensiva compatta. A centrocampo spazio a Corredera e Rodriguez, mentre in attacco Otero e Dubasin saranno i principali riferimenti.

Il Deportivo risponde con un 4-4-2, con Fernández in porta e una difesa esperta. A centrocampo qualità e gestione con Soriano e Villares, mentre davanti Hernández e Nsongo guideranno l’attacco.

Sporting Gijon (5-3-2): Joel; Rosas, Vazquez, Vázquez, Sánchez, Oliván; Corredera, Rodriguez, Gelabert; Otero, Dubasin.

Deportivo (4-4-2): Fernández; Navarro, Loureiro, Comas, Quagliata; Altimira, Soriano, Villares, Cruz; Hernández, Nsongo.