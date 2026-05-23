Dove vedere Sporting Kansas-New York Red Bulls in diretta tv e streaming gratis

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, lo Sporting Kansas City ospiterà i New York Red Bulls al Children’s Mercy Park per una sfida valida per la MLS 2026. Il calcio d’inizio è fissato per le 02:30 italiane e mette di fronte due squadre a caccia di continuità in una fase delicata della stagione. Per scoprire come seguire il match del massimo campionato americano, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Lo Sporting Kansas arriva alla gara dopo due vittorie consecutive che hanno ridato entusiasmo all’ambiente. L’ultimo successo è arrivato sul campo dell’Austin, battuto 2-1 grazie ai gol di Manu Garcia e Stephen Afrifa. Nonostante i recenti risultati positivi, la squadra del Missouri continua però ad avere una classifica complicata e una difesa che nelle ultime settimane ha concesso troppo agli avversari. Servirà quindi una prova più solida contro una squadra fisica e intensa come New York.

I Red Bulls, invece, si presentano dopo il pareggio nel derby contro il New York City FC. La formazione guidata da Michael Bradley sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, ma resta una squadra pericolosa soprattutto nelle transizioni offensive. Nelle ultime uscite ha alternato buone prestazioni a cali improvvisi, ma fuori casa ha spesso dimostrato di poter creare problemi anche contro avversari organizzati. I precedenti recenti raccontano di sfide molto equilibrate. L’ultimo confronto tra le due squadre si è chiuso sull’1-1, mentre negli ultimi quattro incroci si contano una vittoria per parte e due pareggi. Anche stavolta ci si aspetta una gara aperta e combattuta fino agli ultimi minuti.

Le probabili formazioni di Sporting Kansas-New York Red Bulls

I padroni di casa scendono in campo con il 4-4-2, modulo compatto con un folto centrocampo e due riferimenti offensivi, che saranno molto probabilmente Calheira e Jovelijić. La squadra di Bradley, invece, risponderà con un dinamico 4-3-3 con una batteria offensiva composta da Cowell, Hall e Ruvalcaba.

Sporting Kansas City (4-4-2): Cleveland; Davis, James, Meyer, Reid; Capita, Bassong, Berg Johnsen, Harris; Calheira, Joveljić. Allenatore: Kerry Zavagnin.

New York Red Bulls (4-3-3): Horvath; Marshall-Rutty, Che, Nealis, Dos Santos; Donkor, Mehmeti, Forsberg; Cowell, Hall, Ruvalcaba. Allenatore: Michael Bradley.

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