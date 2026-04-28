Non è solo una partita, è un bivio: Sporting Lisbona-Tondela, in programma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 21:15, mette di fronte una squadra che non può più sbagliare e un’altra che è già con un piede nel baratro. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SPORTING LISBONA-TONDELA SU BET365

Dove vedere Sporting Lisbona-Tondela in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Lo Sporting arriva con una sensazione strana: squadra forte, ma nel momento sbagliato ha perso ritmo. Il crollo nelle ultime settimane ha cambiato completamente la prospettiva della stagione. Da candidato al titolo a squadra che deve guardarsi le spalle per non perdere anche la Champions. I numeri recenti fanno rumore: una sola vittoria nelle ultime sei partite. Non è solo una questione di risultati, ma di energia. Lo Sporting sembra aver pagato lo sforzo accumulato tra campionato, coppa e impegni europei. Eppure, la qualità resta altissima. Giocatori come Pedro Gonçalves, Trincão e Morita possono accendere la partita in qualsiasi momento. Il problema è la continuità e, soprattutto, le assenze che stanno pesando proprio nel momento decisivo. In casa, però, resta una squadra che può dominare. E contro un avversario come il Tondela, l’obiettivo è uno solo: vincere senza lasciare spazio a sorprese.

Il Tondela arriva invece con una situazione ancora più complicata. Ultimo posto, pochi punti e una serie negativa che sembra non finire mai. Una sola vittoria negli ultimi mesi e sette partite senza successi. La squadra ha perso fiducia, ma soprattutto solidità. Difensivamente concede troppo e offensivamente fatica a costruire. Anche quando resta in partita, manca sempre qualcosa per fare il salto. Il distacco dalla salvezza è pesante e il tempo sta finendo. Questa partita è quasi un’ultima chiamata, ma il problema è che arriva nel campo più difficile possibile. Tatticamente, il Tondela proverà a chiudersi e resistere, cercando di sfruttare eventuali errori dello Sporting. Ma per farlo servirà una prestazione perfetta, cosa che finora non si è vista.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Tondela

Lo Sporting dovrebbe schierarsi con un sistema offensivo, affidandosi a Gonçalves e Trincão per creare superiorità e a Suarez come riferimento centrale. A centrocampo, Morita sarà fondamentale per dare equilibrio.

Il Tondela risponderà con un assetto più difensivo, cercando compattezza con una linea bassa e affidandosi alle ripartenze con Ouattara e Siebatcheu.

Sporting Lisbona: Silva; Quaresma, Diomande, Debast, Araujo; Kochorashvili, Morita, Catamo; Trincao, Goncalves, Suarez.

Tondela: Bernardo; Maviram, Medina, Silva, Bebeto; Van der Heide, Rodriguez, Hodge; Ouattara, Lopes, Siebatcheu.

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