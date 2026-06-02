Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

Giovedì 4 giugno scenderanno in campo San Antonio Spurs e New York Knicks, in occasione di Gara-1 delle Finals NBA. L'ultima volta che la franchigia texana e quella newyorkese si sono affrontate nell'ultimo atto della stagione correva l'anno 1999 e gli Spurs vinsero con il netto risultato di 4-1. Stavolta, però, la musica potrebbe cambiare. Per scoprire come seguire la sfida senza perdere neanche un canestro, continua a leggere l'articolo.

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Il percorso delle due squadre

I San Antonio Spurs raggiungono le Finals NBA dopo aver sconfitto tutti gli avversari più duri della Western Conference, confermandosi i migliori nonostante abbiano terminato la stagione regolare al secondo posto alle spalle dei campioni in carica Oklahoma City Thunder. La franchigia texana ha giocato le semifinali di Conference contro i Minnesota Timberwolves, vincendo in 6 gare e avendo più difficoltà di quelle che il risultato racconta. Nelle finale di Conference, invece, c'è stato spettacolo puro: Spurs e Thunder hanno giocato fino a Gara-7, che ha decretato il passaggio del turno della squadra di Wembanyama, che ha giganteggiato per il campo su entrambi lati. Diverso è il cammino dei Knicks, che in finale di Conference hanno annientato in 4 gare i Cleveland Cavaliers, nonostante un grande Donovan Mitchell e la sua intesa con James Harden.

Il pronostico sulla serie

Chiunque uscirà vittorioso da questo confronto, sarà campione. E per l'ottavo anno consecutivo ci sarà un vincitore diverso, segno incontrovertibile del grandeche c'è oggi nella Lega. Al contraltare, però, si potrebbe obiettare che manca una Legacy, ciò che ha fatto davvero la fortuna della NBA nel corso della sua storia, dai Bulls di Jordan ai Lakers di Kobe, passando per i Golden State di Curry e i Cavaliers di LeBron James. Chi potrebbe avviare un vero e proprio ciclo vincente sono gli Spurs, dato un talento generazionale dalla loro parte che si sta prendendo la scena delpiùdel mondo.

Per i San Antonio Spurs, però, vincere non sarà una passeggiata. La finale di Conference contro OKC ha inevitabilmente prosciugato le energie fisiche e mentali, nonostante l'epilogo positivo. New York, però, ha fatto quasi il minimo sforzo contro i Cleveland senza perdere neanche una partita. Ragion pere cui almeno nei primi incontri potremmo assistere a delle prestazioni più convincenti da parte della franchigia newyorkese, ma gli Spurs non staranno a guardare. Per questo motivo, ci aspettiamo si arrivi quantomeno a giocare 6 gare. Stando ai valori tecnici, però, gli Spurs hanno qualcosa in più rispetto ai Knicks.

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