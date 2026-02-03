St.Mirren-Hearts: streaming gratis e diretta live del match

St Mirren e Hearts si affrontano martedì 3 febbraio 2026 in un match valido per la Scottish Premiership. I padroni di casa sono in piena lotta per evitare la zona retrocessione

Sfida dal peso specifico enorme in Scottish Premiership: martedì 3 febbraio 2026 si sfidano St.Mirren-Hearts in una gara che mette di fronte due squadre agli estremi della classifica. I padroni di casa cercano punti salvezza, mentre i capolisti vogliono consolidare il primato.

Il momento delle due squadre — Dopo tre stagioni consecutive chiuse nella parte alta della classifica, lo St.Mirren sta vivendo un campionato decisamente più complicato. L’avvio difficile ha indirizzato l’intera annata verso una lotta per non retrocedere, con risultati che non hanno mai dato reale continuità. La squadra di Stephen Robinson ha attraversato una lunga striscia senza vittorie, interrotta solo a dicembre con due successi consecutivi, tra cui lo storico 3-1 contro il Celtic che ha portato alla conquista della Scottish League Cup. Tuttavia, anche quel momento positivo non ha avuto seguito: i Saints arrivano a questa partita senza vittorie nelle ultime sette gare di campionato. Con appena 20 punti in 23 partite e solo tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione, ogni gara diventa uno scontro diretto per la sopravvivenza.

Situazione opposta per l’Hearts, autentica sorpresa della stagione. Alla prima annata sulla panchina dei Jambos, Derek McInnes ha costruito una squadra solida, continua e cinica. Dopo un inizio straordinario, con dodici partite senza sconfitte, è arrivato solo un leggero calo tra novembre e dicembre, subito corretto. Hearts guidano la classifica con 54 punti in 24 partite, frutto di 16 vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte. Il vantaggio su Rangers è consistente, anche se con una gara in più, e l’obiettivo ora è mantenere ritmo e concentrazione fino alla fine.ù

Le probabili formazioni di St.Mirren-Hearts — ST MIRREN: George; Sobowale, Fraser, King, Freckleton, Tanser; Gogic, Phillips; Idowu, Etete, Mandron.

HEARTS: Schwolow; Altena, Halkett, Findlay, Milne; McEntee, Leonard, Magnusson, Kyziridis; Braga, Kabore.

