Una città può avere un battito. Dublino il venerdì sera ne ha migliaia. Luci che si accendono, pub che respirano musica, persone che sembrano muoversi dentro la stessa onda invisibile. E poi c’è Richmond Park che, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:45, diventerà il centro di tutte queste vibrazioni nella sfida tra St.Patrick's-Shelbourne. I Saints arrivano con un’energia quasi magnetica dopo settimane vissute ad altissimo livello, mentre lo Shelbourne continua a cercare equilibrio dentro una stagione fatta di continui alti e bassi. In certe partite non conta soltanto la tattica: conta ciò che senti nell’aria, il peso mentale delle occasioni e quella connessione invisibile tra squadra, città e pubblico che può cambiare completamente il destino di una notte. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ST.PATRICK'S-SHELBOURNE CLICCA SU BET365.

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St Patrick’s-Shelbourne, il momento delle due squadre

Il St Patrick’s arriva a questa partita nel miglior momento della propria stagione. Il netto 4-1 rifilato al Waterford ha confermato lo stato di forma della squadra di Stephen Kenny, capace di vincere due gare casalinghe consecutive mostrando un calcio offensivo, rapido e pieno di fiducia. I Saints occupano il secondo posto della classifica con 31 punti raccolti in 16 partite, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e appena 3 sconfitte. L’attacco gira ad altissima velocità: 31 reti segnate, miglior dato tra le squadre di vertice insieme ad una produzione offensiva costante praticamente in ogni gara. A impressionare è soprattutto la qualità del fraseggio offensivo. Elbouzedi sta vivendo uno dei momenti più brillanti della stagione, Edmondson continua ad essere una presenza pesantissima dentro l’area e Chris Forrester resta il giocatore capace di dare ritmo e geometrie a tutta la manovra offensiva. Richmond Park, inoltre, è diventato un ambiente estremamente complicato per chiunque: possesso alto, pressione costante e continue accelerazioni sugli esterni stanno permettendo ai Saints di dominare molte gare sul piano territoriale.

Dall’altra parte ci sarà uno Shelbourne ancora troppo discontinuo per riuscire a trovare continuità di risultati. Lo 0-0 contro lo Sligo Rovers ha lasciato sensazioni contrastanti: tanto possesso palla, diverse occasioni costruite, ma pochissima concretezza negli ultimi metri. I ragazzi di Joey O’Brien occupano il settimo posto con 18 punti in 15 partite e continuano ad alternare buone prestazioni a blackout improvvisi che stanno rallentando la classifica. Lo Shelbourne resta comunque una squadra con identità precisa. Harry Wood e Ali Coote sono giocatori che possono accendere la partita in qualsiasi momento, mentre John Martin continua ad essere il riferimento offensivo più pericoloso dentro l’area di rigore. Il problema principale resta la fase difensiva: 24 gol subiti e tante difficoltà quando gli avversari riescono ad aumentare ritmo e intensità negli spazi laterali.

Le probabili formazioni

Il St Patrick’s dovrebbe confermare il proprio 4-4-2 estremamente offensivo. Sugli esterni Elbouzedi e Leavy avranno il compito di dare ampiezza e continui strappi offensivi, mentre in mezzo Nugent e Baggley dovranno garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Davanti spazio alla coppia Edmondson-Forrester, con il primo pronto ad attaccare la profondità e il secondo libero di muoversi tra le linee per creare superiorità tecnica.

Lo Shelbourne dovrebbe invece rispondere con un 3-5-2 pensato per coprire meglio gli spazi centrali e ripartire rapidamente. Coote e Wood saranno fondamentali per accompagnare la manovra offensiva, mentre Lunney e McInroy proveranno a dare intensità e aggressività in mezzo al campo. In avanti attenzione ai movimenti di John Martin e Jarvis, due giocatori capaci di creare problemi quando trovano campo aperto davanti.

St Patrick’s Athletic (4-4-2): Anang; Brown, Redmond, Hoare, Turner; Leavy, Nugent, Baggley, Elbouzedi; Edmondson, Forrester.

Shelbourne (3-5-2): Speel; Bone, Barrett, Ledwidge; Caffrey, Coote, Lunney, McInroy, Wood; Martin, Jarvis.

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