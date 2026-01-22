La Bundesliga fa tappa allo St. Pauli Stadion, dove venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 si giocherà St. Pauli-Amburgo. Una sfida cruciale per la parte bassa della classifica: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono staccarsi dalla zona retrocessione.
La diretta streaming
St. Pauli-Amburgo streaming gratis: dove guardare la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare St. Pauli-Amburgo in streaming gratis:
Dove vedere St. Pauli-Amburgo in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Lo St. Pauli, ultimo a 12 punti, cerca di invertire la rotta e conquistare punti fondamentali per la salvezza. Alexander Blessin si affida al 5-4-1, schema che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci, con Kaars riferimento offensivo.
L’Amburgo, quattordicesimo a 17 punti, arriva a St. Pauli con l’obiettivo di staccarsi dalla zona retrocessione. Merlin Polzin propone un 3-4-3, modulo che punta su ampiezza e transizioni rapide, con attacco guidato da Dompé, Konigsdorffer e Philippe.
Le probabili formazioni—
Le due squadre si affrontano con moduli speculari, mirati a consolidare difesa e ripartenze efficaci.
St. Pauli (5-4-1): Vasilj, Oppie, Mets, Smith, Wahl, Pyrka, Lage, Irvine, Sands, Fujita, Kaars. Allenatore: Alexander Blessin
Amburgo (3-4-3): Fernandes, Torunarigha, Vuskovic, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Gocholeishvili, Dompé, Konigsdorffer, Philippe. Allenatore: Merlin Polzin
Per seguire lo streaming gratis di St. Pauli-Amburgo è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA