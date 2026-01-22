derbyderbyderby streaming St. Pauli-Amburgo streaming gratis: dove guardare la diretta tv live

La diretta streaming

St. Pauli-Amburgo streaming gratis: dove guardare la diretta tv live

St. Pauli-Amburgo streaming gratis: dove guardare la diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato St. Pauli-Amburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Bundesliga fa tappa allo St. Pauli Stadion, dove venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 si giocherà St. Pauli-Amburgo. Una sfida cruciale per la parte bassa della classifica: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono staccarsi dalla zona retrocessione.

Hai tre possibilità per guardare St. Pauli-Amburgo in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ST. PAULI-AMBURGO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI ST. PAULI-AMBURGO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI ST. PAULI-AMBURGO SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere St. Pauli-Amburgo in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “St. Pauli-Amburgo” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Lo St. Pauli, ultimo a 12 punti, cerca di invertire la rotta e conquistare punti fondamentali per la salvezza. Alexander Blessin si affida al 5-4-1, schema che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci, con Kaars riferimento offensivo.

    L’Amburgo, quattordicesimo a 17 punti, arriva a St. Pauli con l’obiettivo di staccarsi dalla zona retrocessione. Merlin Polzin propone un 3-4-3, modulo che punta su ampiezza e transizioni rapide, con attacco guidato da Dompé, Konigsdorffer e Philippe.

    Le probabili formazioni

    —  

    Le due squadre si affrontano con moduli speculari, mirati a consolidare difesa e ripartenze efficaci.

    St. Pauli (5-4-1): Vasilj, Oppie, Mets, Smith, Wahl, Pyrka, Lage, Irvine, Sands, Fujita, Kaars. Allenatore: Alexander Blessin

    Amburgo (3-4-3): Fernandes, Torunarigha, Vuskovic, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Gocholeishvili, Dompé, Konigsdorffer, Philippe. Allenatore: Merlin Polzin

    Guarda ora St. Pauli-Amburgo in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere St. Pauli-Amburgo gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di St. Pauli-Amburgo è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Carpi-Ternana: lo streaming gratis della gara di Serie C
    Serie C, Latina-Foggia: dove vedere la gara gratis in streaming

    © RIPRODUZIONE RISERVATA